ВСУ продвигаются в Курской области, более 100 военных РФ в плену за утро — Зеленский

Зеленский заявил о сегодняшнем продвижении Вооружённых сил Украины в Курской областию Фото: скрин с видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации в Курской области. По его словам, Силы обороны продвинулись от одного до двух километров на разных участках с начала суток. Об этом он сообщил в Telegram-канале.



Зеленский заслушал утренний доклад главнокомандующего Александра Сырского об операции в Курской области.



«В Курской области продвигаемся дальше. От одного до двух километров на разных участках с начала суток. И еще более 100 пленных российских военных за этот же период», — отметил он.



Глава государства заявил, что «Курская операция» ускорит возвращение домой наших ребят и девушек из плена.

Кроме того, президент подчеркнул, что военные не забывают о восточном направлении, в частности, поручил главкому усилить направление из поставляемых сейчас партнерами пакетов.



Ранее мы писали, что батальон «Нахтигаль» 14-го полка Сил беспилотных систем ВСУ опубликовал видео совместного с 80-й десантно-штурмовой бригадой взятия в плен российских военных на КПП «Суджа» в Курской области РФ.



По данным западных СМИ, в наступлении в Курской области принимает участие одна из самых оснащенных и быстроходных бригад Украины — 80-й десантно-штурмовая бригада.



Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности рассказал, какая главная цель «Курской операции».



По состоянию на утром 14 августа украинским военным удалось взять под контроль еще четыре населенных пункта Курской области России.