ЗСУ привезли гуманітарну допомогу мешканцям Суджі

Українські журналісти побували на Курщині. Фото: Кадр з відео

Журналістка програми ТСН українського телеканалу «1+1» зняла сюжет у російському місті Суджа Курської області, яке знаходиться під контролем ЗСУ. Саме українські військові привезли росіянам гуманітарну допомогу.

На кадрах можна побачити, як Сили оборони зняли російський триколор з однієї з адмінбудівель.

Саме місто не сильно зруйноване, проте Суджа зазнає постійних авіаударів з боку військ РФ, на під'їзді до міста багато спаленої російської техніки.

Щодо місцевого населення, то в Суджі залишилося близько 100 мешканців, серед них є діти. Їди практично немає, проте стало відомо, що гумдопомогу привезли українські військові: воду та їжу.

«Дякую, хлопці, хоч ви нас не кидаєте», — сказав чоловік.



За словами самих цивільних, у місті не було оголошено евакуацію.





Раніше ми писали, що військові ЗСУ опублікували відео взяття в полон російських військових на КПП «Суджа» в Курській області РФ.



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