Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

ЗСУ привезли гуманітарну допомогу мешканцям Суджі

14 серпня 2024, 15:37

ЗСУ привезли гуманітарну допомогу мешканцям Суджі

Українські журналісти побували на Курщині. Фото: Кадр з відео Українські журналісти побували на Курщині. Фото: Кадр з відео

Журналістка програми ТСН українського телеканалу «1+1» зняла сюжет у російському місті Суджа Курської області, яке знаходиться під контролем ЗСУ. Саме українські військові привезли росіянам гуманітарну допомогу.

На кадрах можна побачити, як Сили оборони зняли російський триколор з однієї з адмінбудівель.

Саме місто не сильно зруйноване, проте Суджа зазнає постійних авіаударів з боку військ РФ, на під'їзді до міста багато спаленої російської техніки.

Щодо місцевого населення, то в Суджі залишилося близько 100 мешканців, серед них є діти. Їди практично немає, проте стало відомо, що гумдопомогу привезли українські військові: воду та їжу.

«Дякую, хлопці, хоч ви нас не кидаєте», — сказав чоловік.

За словами самих цивільних, у місті не було оголошено евакуацію.



Раніше ми писали, що військові ЗСУ опублікували відео взяття в полон російських військових на КПП «Суджа» в Курській області РФ.

У наступі в Курській області бере участь одна з найбільш оснащених та швидкохідних бригад України — 80-а десантно-штурмова бригада.

Високопосадовець на умовах анонімності розповів, яка головна мета «Курської операції».

Станом на ранок 14 серпня українським військовим вдалося взяти під контроль ще чотири населені пункти Курської області Росії.

Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію у Курській області.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Росія Курська область Суджа
Інше
гумдопомога

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
14:39
Війська РФ призупинили наступ на «дорогу життя» і зосередилися на взятті Покровська — аналітик BILD
10:44
На окупованій Донеччині ФСБ затримала підозрювану в «держзраді» жінку
23:14
Головне за день: ЗСУ окопуються в Курській області РФ. «Кадировців» взяли в полон
19:01
Евакуйованих жителів Курської області відправлять на окуповані території України. Де їх розмістять
16:28
Росіяни забирають гумдопомогу в українців в окупації та віддають мешканцям Курської області
15:25
У Донецьку померла дівчинка-велосипедистка, яка постраждала під час наїзду вантажівки на спортсменів
14:58
Дві людини загинули і близько 30 постраждали внаслідок обстрілу в окупованому Лисичанську
22:30
В окупації російські військові жорстоко катували і вбили своїх же — Слідком РФ приховує скандальну справу
21:20
Під Донецьком мікроавтобус протаранив групу школярів-велосипедистів
17:44
У мікрорайоні Донецька чоловік отримав поранення під час атаки БПЛА
23:14
Пожежа на території Запорізької АЕС: що відомо
23:05
Головне за день: Обстріл Краматорська. Росармія застосовує хімзброю
21:33
На Запорізькій АЕС сталася пожежа
12:35
В окупованій Горлівці пролунали вибухи: над містом видніється стовп чорного диму
23:28
Головне за день: Лукашенко посилює кордон. Українські військові у прикордонні Білгородської області
21:45
В'їхати в Україну з окупації можна через гумкоридор на Волині
16:26
В окупованій Макіївці — комунальний скандал — шукають, на що витратили виділені гроші
00:23
Головне за день: Хто контролює Суджу? Ракетний удар по Костянтинівці
22:58
Поранені донецькі військові в кайданах, російський фальстарт у Нью-Йорку — дайджест новин з окупації ►
17:17
«ЛНР» заявила про обстріл лікарні в окупованій Кремінній
усі новини
16:30
У справі про підрив газопроводів «Північний потік» у Німеччині видали ордер на арешт українця — ЗМІ
16:13
Люди живуть у підвалах, евакуація проходить повільно: Філашкін розповів про ситуацію у Торецьку
15:59
ЗСУ відбили у окупантів позиції поблизу Сіверська і просунулися на Запоріжжі – ISW
15:37
ЗСУ привезли гуманітарну допомогу мешканцям Суджі
14:47
Окупанти вдарили по пункту видачі гумдопомоги у Куп'янську: є постраждалий
14:39
Війська РФ призупинили наступ на «дорогу життя» і зосередилися на взятті Покровська — аналітик BILD
13:59
ЗСУ просуваються у Курській області, понад 100 військових РФ у полоні за ранок — Зеленський
13:45
Голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку повідомлено про підозру
13:36
Сили оборони у Курській області знищили Су-34
13:26
Армія РФ обстріляла два енергооб`єкти в Україні: деталі
12:58
ЗСУ зайняли ще чотири села в Курській області РФ — Z-канали
11:57
Без світла залишаються майже 140 населених пунктів Донецької області
10:58
Вночі безпілотники ЗСУ атакували військові аеродроми у Воронезькій області Росії
10:44
На окупованій Донеччині ФСБ затримала підозрювану в «держзраді» жінку
10:27
Росіяни скинули дрон на Мирноград, а Курахово вдарили з артилерії: наслідки атак за добу
10:11
З прифронтового села на Луганщині виїхали двоє людей
09:43
У Німеччині затримали українця, підозрюваного у вбивстві земляка
09:35
Сили ППО вночі збили 17 БПЛА із 23 запущених — Олещук
08:50
У Нижньогородській області РФ дрони атакували авіабазу «Саваслейка»
08:30
Армія РФ обстріляла Донецьку область: одна людина загинула, двоє дістали поранення
усі новини
ВІДЕО
Українські журналісти побували на Курщині. Фото: Кадр з відео ЗСУ привезли гуманітарну допомогу мешканцям Суджі
14 серпня, 15:37
Зеленський заявив про сьогоднішнє просування Збройних сил України в Курській області Фото: скрін з відео ЗСУ просуваються у Курській області, понад 100 військових РФ у полоні за ранок — Зеленський
14 серпня, 13:59
Військові аеродроми у Воронезькій області Росії вночі були атаковані безпілотниками ЗСУ. Кадр з відео Вночі безпілотники ЗСУ атакували військові аеродроми у Воронезькій області Росії
14 серпня, 10:58
Військовий аеродром «Саваслейка» у Нижегородській області Росії. Фото з відкритих джерел У Нижньогородській області РФ дрони атакували авіабазу «Саваслейка»
14 серпня, 08:50
Удари по укриттях військ Росії у Серебрянському лісі. Фото: кадр із відео Українські прикордонники з важкого дрону спалили укриття росіян у Серебрянському лісі: кадри атаки
13 серпня, 23:42
Командир «Ахмата» Апті Алаудінов. Фото: особиста сторінка Алаудінова у Телеграм Командир «Ахмата» визнав полон лише частини «кадировців»: в Україні відповіли на його слова
13 серпня, 22:46
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір