Путин приказал освободить Курскую область, но не отступать с Донбасса — СМИ

Глава Кремля Владимир Путин приказал российским военным вытеснить ВСУ из Курской области. Дедлайн — до 1 октября. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на источник в военно-политическом

руководстве.



Собеседник отметил, что перед российскими солдатами стоит задача — не снимать силы с ключевых участков, где Россия ведет наступление на Донбассе. Речь идет прежде всего о Покровском и Торецком направлениях. Пока наступление оккупантов на этих направлениях не замедлилось.



Как отмечается, россияне сейчас пытаются направить в Курскую область «микс» подразделений с всех направлений передовой, кроме Покровского и Торецкого.



По словам эксперта Центра оборонных стратегий Виктора Кевлюка, из Запорожской области забрали две бригады, с Херсонского направления забрали из резерва два десанто-штурмовых батальона.



«В Курской области оказалась 810-я бригада Черноморского флота, которая была на Херсонском направлении, 155-я Бригада морской пехоты, которая воевала под Угледаром. Перебрасываются даже военнослужащие срочной службы, призванные весной 2024 года», — резюмировал он.



Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что Силы обороны Украины контролируют более 1250 квадратных километров территории и 92 населенных пункта в Курской области РФ.



По данным западных СМИ, в наступлении в Курской области принимает участие одна из самых оснащенных и быстроходных бригад Украины — 80-й десантно-штурмовая бригада.



Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности рассказал, какая главная цель «Курской операции».



По состоянию на утром 14 августа украинским военным удалось взять под контроль еще четыре населенных пункта Курской области России.