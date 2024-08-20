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Путін наказав звільнити Курську область, але не відступати з Донбасу — ЗМІ

20 серпня 2024, 15:33

Путін наказав звільнити Курську область, але не відступати з Донбасу — ЗМІ

Глава Кремля Володимир Путін наказав російським військовим витіснити ЗСУ з Курської області. Дедлайн – до 1 жовтня. Про це передає РБК-Україна з посиланням на джерело у військово-політичному.
керівництво.

Співрозмовник зазначив, що перед російськими солдатами стоїть завдання не знімати сили з ключових ділянок, де Росія веде наступ на Донбасі. Йдеться насамперед про Покровський та Торецький напрямки. Поки наступ окупантів на цих напрямках не сповільнився.

Як зазначається, росіяни зараз намагаються направити до Курської області «мікс» підрозділів з усіх напрямків передової, крім Покровського та Торецького.

За словами експерта Центру оборонних стратегій Віктора Кевлюка, з Запорізької області забрали дві бригади, з Херсонського напрямку забрали з резерву два десанто-штурмові батальйони.

«У Курській області виявилася 810-та бригада Чорноморського флоту, яка була на Херсонському напрямку, 155-а Бригада морської піхоти, яка воювала під Вугледаром. Перекидаються навіть військовослужбовці строкової служби, призвані весною 2024 року», — резюмував він.

Український президент Володимир Зеленськийрозповів, що Сили оборони України контролюють понад 1250 квадратних кілометрів території та 92 населені пункти в Курській області РФ.

За даними західних ЗМІ, у наступі в Курській області бере участь одна з найбільш оснащених та швидкохідних бригад України — 80-а десантно-штурмова бригада.

Високопосадовець на умовах анонімності розповів, яка головна мета «Курської операції».

Станом на вранці 14 серпня українським військовим вдалося взяти під контроль ще чотири населені пункти Курської області Росії.

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