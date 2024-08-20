Гибель журналистки Волковой: для оглашения подозрения не хватает результатов экспертизы

Последствия ДТП в Славянске 30 мая 2024 года. Фото: ГСЧС

Решение вопроса о сообщении о подозрении виновному в ДТП 30 мая в Славянске, в результате которого погибли журналистка Анастасия Волкова и водитель одного из автомобилей, запланировано после получения заключения автотехнической экспертизы. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили в Территориальном управлении Государственного бюро расследований в городе Краматорск.



В ГБР отметили, что в уголовном производстве проведены необходимые первоочередные следственные и процессуальные действия: осмотр места происшествия, допросы свидетелей происшествия, следственные эксперименты, получены выводы судебно-медицинских экспертиз пострадавших, экспертизы технического состояния транспортных средств, участвовавших в ДТП, трасологическая экспертиза.



«Выполнение судебной автотехнической экспертизы пока продолжается. Решение вопроса об уведомлении о подозрении лицу, виновному в ДТП и его последствиях, запланировано после получения заключения автотехнической экспертизы», — говорится в ответе ведомства на запрос «НД».

Журналистка Анастасия Волкова погибла 30 мая 2024 года в результате ДТП в Славянске Донецкой области. Девушка находилась на тротуаре, когда в результате столкновения автомобилей Volkswagen Transporter и ВАЗ-2106 на нее откинуло автомобиль ВАЗ. Волкова получила травмы, несовместимые с жизнью. Также на месте аварии погиб пожилой мужчина — водитель ВАЗа.



За рулем микроавтобуса Volkswagen Transporter был военнослужащий, он остался жив.



Государственное бюро расследований в начале июня сообщило «Новостям Донбасса», что начало досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких человек) Уголовного кодекса Украины.



В ГБР добавили, что «ни одному лицу о подозрении не сообщалось и задержаний не осуществлялось». Досудебное расследование продолжается.



31-летняя Анастасия Волкова сотрудничала с «Новостями Донбасса», телеканалом FREEДОМ, «Громадським радіо». Похороны журналистки состоялись 4 июня в Славянске.