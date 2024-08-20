Загибель журналістки Волкової: для оголошення підозри не вистачає результатів експертизи

Наслідки ДТП у Слов'янську 30 травня 2024 року. Фото: ДСНС

Вирішення питання про повідомлення про підозру винному у ДТП 30 травня у Слов'янську, внаслідок якого загинули журналістка Анастасія Волкова та водій одного з автомобілів, заплановано після отримання висновку автотехнічної експертизи. Про це «Новинам Донбасу» повідомили у Територіальному управлінні Державного бюро розслідувань у місті Краматорськ.



У ДБР зазначили, що у кримінальному провадженні проведено необхідні першочергові слідчі та процесуальні дії: огляд місця події, допити свідків події, слідчі експерименти, отримані висновки судово-медичних експертиз постраждалих, експертизи технічного стану транспортних засобів, що брали участь у ДТП, трасологічна експертиза.



«Виконання судової автотехнічної експертизи наразі триває. Вирішення питання щодо повідомлення про підозру винній у ДТП та її наслідках особі, заплановано після отримання висновку автотехнічної експертизи», — йдеться у відповіді відомства на запит «НД».

Журналістка Анастасія Волкова загинула 30 травня 2024 року внаслідок ДТП у Слов'янську Донецької області. Дівчина знаходилася на тротуарі, коли внаслідок зіткнення автомобілів Volkswagen Transporter та ВАЗ-2106 на неї відкинуло автомобіль ВАЗ. Волкова зазнала травм, несумісних із життям. Також на місці аварії загинув чоловік похилого віку — водій ВАЗу.



За кермом мікроавтобуса Volkswagen Transporter був військовослужбовець, він залишився живим.



Державне бюро розслідувань на початку червня повідомило «Новинам Донбасу», що розпочало досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.



У ДБР додали, що «жодній особі про підозру не повідомлялось та затримань не здійснювалося». Досудове розслідування триває.



31-річна Анастасія Волкова співпрацювала з «Новинами Донбасу», телеканалом FREEДОМ, «Громадським радіо». Похорон журналістки відбувся 4 червня у Слов'янську.