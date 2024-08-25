Главное за день: Удар по гостинице в Краматорске. Угольная отрасль и война

Общество



Имидж Донбасса, как исключительно шахтерского региона, уходит в прошлое. Российская армия подбирается к еще одному кластеру работающих угольных предприятий, что означает их остановку и консервацию. Долгая история развития шахтной промышленности как основной на Донетчине, вероятно, приближается к своему финалу. Возродить горное дело после освобождения территорий украинской армией будет практически невозможно, да и не нужно, считают экологи. В каком состоянии сейчас шахты на подконтрольных Украине и на оккупированных территориях, что их ждет в будущем — читайте в статье «Новостей Донбасса».



Боевые действия



Российские захватчики продолжают штурмовать позиции Сил обороны. В общем, с начала суток произошло 68 боевых столкновений. Больше всего атак — на Покровском направлении.



Оккупанты нанесли удар по эвакуационному автомобилю группы «Феникс» в Украинске, в котором находился ребенок, повреждено авто, пострадавших нет. Затем россияне атаковали город из артиллерии, погиб местный житель.



Вечером 24 августа Россия атаковала отель «Сапфир» в городе Краматорск. Ранения различной степени тяжести получили шесть человек. Среди раненых — четверо журналистов Reuters и двое местных жителей. Кроме того, под российский удар попала польская журналистка и волонтерка Моника Андрушевская. 25 августа из-под завалов вытащили тело гражданина Великобритании — сотрудника информационного агентства Reuters.



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