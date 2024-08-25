«Донбасс утратил свою идентичность, как шахтерский регион». Что происходит с угольной отраслью во время войны

Донбасс стремительно теряет имидж шахтерского региона. Фото: Новости Донбасса

Имидж Донбасса, как исключительно шахтерского региона, уходит в прошлое. Российская армия подбирается к еще одному кластеру работающих угольных предприятий, что означает их остановку и консервацию. Долгая история развития шахтной промышленности как основной на Донетчине, вероятно, приближается к своему финалу. Возродить горное дело после освобождения территорий украинской армией будет практически невозможно, да и не нужно, считают экологи. В каком состоянии сейчас шахты на подконтрольных Киеву и на оккупированных территориях, что их ждет в будущем — читайте в статье «Новостей Донбасса».



Из-за российской агрессии в Донецкой области смогут работать менее 10 шахт

Покровское и торецкое направления сейчас самые приоритетные для оккупационной армии. Россия медленно, но продвигается здесь, штурмуя Новогродовку и практически захватив Нью-Йорк. Торецк, Покровск и окрестности — эпицентры шахтной промышленности на Донбассе. Но в Мирнограде шахты уже не работают. Фронт приблизился максимально. Угольные предприятия под постоянными обстрелами, административные здания из-за систематических ударов России превратились в руины. Выведены из строя шахты «Селидовуголь». На днях глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил об остановке шахты «1-3 Новогродовская».



«Администрация шахты приняла решение отключить ее от электроснабжения. Остановлены вентилятор главного проветривания и агрегаты центрального водоотлива. К настоящему моменту шахта затапливается и загазовывается», — написал Волынец со ссылкой на главу первичной профсоюзной организации предприятия Сергея Павлова.



21 августа в телеграмм-каналах появилась информация, что «1-3 Новогродовская» горит. Уже закрывается шахта и в Горняке, хотя сейчас город находится примерно в 10 километрах от линии фронта. То есть, негативные новости, которые касаются угольной промышленности в Донецкой области, публикуются практически ежедневно.

В Донецкой области остается все меньше работающих шахт. Фото: Новости Донбасса

В начале прошлого года Донецкая областная военная администрация опубликовала перечень еще работающих на тот момент угледобывающих предприятий на подконтрольных территориях. Их было 22. Из этого количества вычитаем шахты в Угледаре, которые уже закрыты, те предприятия, которые прекратили работу недавно — это Мирноград, Торецк, Новогродовка, и которые в потенциальной опасности — Покровск, Горняк, Украинск. Остается менее 10 шахт. Они находятся в Доброполье и окрестностях — по сути, тоже не очень далеко от нынешней линии фронта — примерно в 30 километрах. Часть из этих шахт в государственной собственности, есть также предприятие компании ДТЭК — шахта Белозерская. В последние годы здесь провели модернизацию. Уголь продолжают добывать для нужд тепловой генерации — сырье поступает на электростанции для выработки электроэнергии. Пока что одна из самых острых проблем на этой шахте — это кадровый голод. Из-за мобилизации на войну и эвакуации мужчин на предприятии стало не хватать. Поэтому замещают их женщины. Работают крановщицами, машинистками, а также осваивают и другие профессии, которые считались мужскими. В общем на этой шахте работает более двухсот женщин, примерно 50 из них — под землей.

После войны шахтерские города придется трансформировать

Можно ли назвать шахты в Торецке, Мирнограде, Селидово и окрестностях незаменимыми? В общем-то, нет. ГП «Мирноградуголь», ГП «Торецкуголь» и ГП «Селидовуголь» объединяют 14 предприятий. Дискуссия об их убыточности идет давно. Например, еще в 2019 году в отчете Счетной палаты подчеркивалось, что «Мирноградуголь» и «Селидовуголь» приходят в упадок, а задолженности по зарплате здесь довольно большие. На этих шахтах добывают в основном энергетический уголь. Выработки такого же полезного ископаемого есть в Доброполье, а также на западе страны. То есть, без угля Украина не останется, просто добывать его будут меньше. Но важно еще и то, что шахты на Донетчине — градообразующие предприятия, где задействована львиная доля местных жителей. Например, раньше каждый десятый житель Мирнограда работал на одной из трех местных шахт. Ясно, что во время боевых действий часть людей эвакуируется, предприятия закрываются, но ведь когда-то война закончится и города начнут отстраивать. Возможно ли восстановить и шахты? Эксперты уверены, что это нецелесообразно. Так, в Центре экологических инициатив «Экодия» считают, что Донбасс уже утратил свою идентичность как шахтерский регион, где работа горняков возводилась в культ.



«Нужно учитывать ситуацию, в которой будут громады на момент завершения войны. Мы сейчас видим, как пострадал Угледар. Фактически города уже нет и неизвестно, что будет с другими громадами. Действительно есть и разрушения, и затопление шахт. Но мы работаем над тем, чтобы сформировать хоть какое-то общее понимание того, как это должно быть, что нет смысла восстанавливать шахты, потому что на это нужны колоссальные деньги. И нам никто не даст денег, учитывая, что Европейский Союз переходит на альтернативные источники энергии, есть цель по декарбонизации экономики до 2030 года, и Украина также стремится к этой цели», — комментирует специалистка по энергетической политике «Экодии» Анастасия Бушовская.



Понимая, что эра угля когда-то закончится, в отдельных громадах Донетчины еще до начала полномасштабного вторжения начали обдумывать сценарии будущего, когда шахты уже не будут прибыльными и от них придется отказаться. Трудоустройство жителей и переориентация экономики — это станет вызовом в бывших шахтерских городах.



«Это могут быть проекты по энергоэффективности, переходу на возобновляемые источники энергии. Мы до сих пор поддерживаем такие проекты. Недавно у нас был конкурс проектов. Одна из общественных организаций, Добропольский центр молодежи "Добро", сейчас они локально находятся за пределами громады, но они в этом году проводили исследования качества воздуха в громаде. Они сформировали перечень рекомендаций, как можно организовать отопление в громаде. Это рекомендация скорее на будущее, чтобы можно было планировать на потом. Мы действительно видим, что есть смысл уже сейчас планировать, формировать видение на будущее, как именно должен происходить этот справедливый переход», — считает Анастасия Бушовская.



Шахтерский Мирноград был выбран в качестве пилотного города для «зеленого перехода», но помешало широкомасштабное вторжение. Фото: Новости Донбасса

В 2021 году для пилотного проекта трансформации угольных регионов выбрали Мирноград. Здесь планировали внедрять новые технологии. Город должен был стать примером успешной переориентации с угольной отрасли на «зеленое восстановление», но из-за полномасштабного вторжения проект поставили на паузу. Теперь, когда Мирноград разрушает российская армия, как и другие города, новые подходы в них можно будет протестировать после окончания войны.



Готовы ли к трансформациям люди? В 2022 году «Экодия» провела исследование, в рамках которого опросила жителей Селидово и Покровска Донецкой области о перспективах закрытия угольных предприятий. На тот момент в обоих городах в этой сфере были задействованы более 13 тысяч человек. Результаты таковы: в Селидово люди эмоционально, болезненно и негативно воспринимали такую вероятность. А в Покровске — нейтрально.



«До начала полномасштабного вторжения мы обращались к громадам Донецкой области и уточняли, есть ли смысл работать над справедливой трансформацией, готовы ли они подключаться. Они тогда говорили, что да, действительно, это очень своевременно. Уже тогда было всеобщее понимание, что уголь с нами ненадолго. Учитывая разрушения, что система устарела», — комментирует Анастасия Бушовская.



В тоже время местные жители подчеркивали, что закрывать нерентабельные шахты можно, если созданы альтернативные рабочие места.



Закрытие шахт: главные проблемы

С тем, что у угольной отрасли нет будущего, согласны многие. Но у закрытия шахт — планового или вынужденного из-за приближения российской армии — есть и обратная сторона медали. Речь об экономике. Если энергетический уголь можно добывать не только в Донецкой области, но и в других регионах, то шахты Покровска с коксующимся углем — незаменимы. Как заявляет компания «Метинвест», куда входит шахтоуправление «Покровское», промышленные запасы этого сырья составляют здесь более 200 миллионов тонн. В 2023 году в Покровске запустили новые лавы. И Россия, конечно же, знает о таком важном аспекте этого города.



«Покровск — это последнее месторождение коксующихся углей, которые контролируются украинской властью. Без коксующихся углей нормальное функционирование украинской металлургии практически невозможно. Тогда будет решаться данный вопрос исключительно за счет импорта. Это, соответственно, удорожание и себестоимости производимой продукции, и проблемы с логистикой», — комментирует военный эксперт Дмитрий Снегирев цели российской армии на покровском направлении.



Больше об украинской металлургии, в том числе о важности покровских шахт читайте в этой статье «Новостей Донбасса».



Российские войска приблизились к Покровску на расстояние артиллерийского выстрела. Фото: Новости Донбасса

Вторая важная проблема при закрытии шахт — экологическая, а именно их консервация. В условиях боевых действий этот процесс довольно хаотичен. Если России удастся оккупировать часть Донецкой области, где много шахт, РФ не будет обеспокоена вопросом технологичной консервации — так показала практика на уже захваченных территориях. Поэтому эту задачу тоже придется решать уже после окончания войны.



«У нас была возможность посмотреть, как в Германии реализовали проекты по настройке водоотлива, консервации шахт. Много хороших практик, которые можно смотреть, как реализовать в наших условиях. Обычно это очень дорогие проекты, которые не окупаются. Все зависит от каждой отдельной шахты», — рассказывает Анастасия Бушовская.



Инвестиции не помогают

Что до оккупации, то кремлевские ставленники предпочитают игнорировать проблемы в угольной отрасли, рассказывая лишь о процветании. В местных телеграмм-каналах публикуют торжественные посты, как шахтерам вручают награды и денежные премии к празднику. Инвестиции в отрасль якобы текут рекой. На днях группировка «ДНР» заявила, что инвесторам переданы еще две шахты. Это «Шахтерская-Глубокая», которая получит инвестиции в размере 1 миллиарда рублей, и «ЦОФ "Шахтерская ГП "Торезантрацит"», которой обещают 45 миллионов рублей. Несмотря на такие якобы радужные перспективы, в угольной отрасли мало что меняется. Горняки по-прежнему жалуются на невыплату зарплат, а кремлевские ставленники советуют потерпеть.



«Хочу напомнить, что на ряд предприятий углепрома в текущем году уже зашли инвесторы. "Комсомолец Донбасса", шахты Тореза успешно работают, обновляется оборудование, ведется угледобыча, зарплата выплачивается в срок. Все вместе стараемся возродить славу нашего угольного Донбасса. Да, на сегодняшний день имеется определенная задолженность перед сотрудниками некоторых шахт, которые функционируют в режиме водоотлива, не добывая уголь», — говорит первый замглавы «правительства» группировки «ДНР» Андрей Чертков.



В 2023 году министр энергетики РФ Николай Шульгинов говорил, что на оккупированных территориях планируют оставить 15 шахт из 114. Остальные якобы ликвидированы или законсервированы. Например, в Донецке, по последней информации, не осталось шахт, добывающих уголь. В августе прекратила добычу шахта имени Скочинского. Тем не менее, если ориентироваться на заявления кремлевских ставленников, в аренду уже передали 18 угольных предприятий.



Инвесторами выступает не крупный российский бизнес, а беглые в РФ украинцы, которые стали теперь угольными королями и продолжают зарабатывать на Донбассе. Например, в прошлом году шахту «Горняк-95» передали экс-министру доходов и сборов при Викторе Януковиче Александру Клименко. Здесь добывают как раз коксующийся уголь — редкий и довольно дорогой. На сайтах поиска работы можно найти вакансии от шахты «Горняк-95», где якобы работает более 700 сотрудников и «всегда найдутся новые рабочие места». Зарплату обещают от 100 тысяч рублей. Клименко также передали и «Белореченскую» шахту на Луганщине. Все эти предприятия он собирает под единым зонтиком — акционерным обществом «Промышленная группа "Родина"», которая зарегистрирована и в Москве, и в Донецке. За последний год эта компания стала неким монополистом на Донбассе. Клименко получает не только шахты, но и учебные заведения. В управлении «Родины» уже Ровеньковский колледж, на очереди — еще два колледжа в Луганской области. Помимо этого, шахта «Горняк-95» уже подписала договоры о сотрудничестве с восемью учебными заведениями.



Александр Клименко (в центре) получил в управление угольные предприятия на оккупированном Донбассе. Фото: Промышленная группа «Родина» / VK

Еще один инвестор — «Торговый Дом "Донские угли"». Несколько лет назад СМИ писали, что реальный собственник этой компании Виктор Медведчук. В июне этого года группировка «ЛНР» подписала договор о передаче в аренду этой компании шахт «Молодогвардейская», «Красный Партизан», «Суходольская-Восточная», «Харьковская» и шахта имени Баракова. В общем за последний год «Донским углям» отдали десять шахт в Луганской области. Это в том числе «Самсоновская-Западная», «Должанская-Капитальная», «Комсомольская», шахты имени Фрунзе и имени Вахрушева. Часть этих угольных предприятий когда-то входила в структуру компании ДТЭК. Например, «Должанская-Капитальная» считалась одной из передовых и модернизированных.



Добываемый уголь якобы поставляется в Крым, Краснодарский край и Ростовскую область. А на днях группировка «ЛНР» заявила о намерении экспортировать ресурс в Турцию. В тоже время, как заявляет правозащитник Павел Лисянский, жители захваченной части Луганской области, несмотря на распиаренных инвесторов, все равно вынуждены добывать уголь через копанки для своих нужд. Кроме того, по информации Лисянского, на захваченные территории будет поставляться уголь из Кузбасса в промышленных масштабах. То есть, инвестирование, которое рекламируют оккупанты, особо не развивает угольную отрасль на Донбассе, а лишь обогащает опальных и изгнанных в РФ персон.