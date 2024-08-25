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Головне за день: Удар по готелю у Краматорську. Вугільна галузь та війна

25 серпня 2024, 23:36

Головне за день: Удар по готелю у Краматорську. Вугільна галузь та війна

Суспільство

 Імідж Донбасу, як виключно шахтарського регіону, залишається у минулому. Російська армія підбирається до ще одного кластера працюючих вугільних підприємств, що означає їхню зупинку та консервацію. Довга історія розвитку шахтної промисловості як основної на Донеччині, напевно, наближається до свого фіналу. Відродити гірничу справу після звільнення територій українською армією практично неможливо, та й не потрібно, вважають екологи. У якому стані зараз шахти на підконтрольних Україні та на окупованих територіях, що на них чекає в майбутньому — читайте у статті «Новин Донбасу».

Бойові дії

 Російські загарбники продовжують штурмувати позиції Сил оборони. Загалом від початку доби сталося 68 бойових зіткнень. Найбільше атак – на Покровському напрямку.

Окупанти завдали удару по евакуаційному автомобілю групи «Фенікс» в Українську, в якому знаходилася дитина, пошкоджено авто, потерпілих немає. Згодом росіяни атакували місто з артилерії, загинув місцевий житель.

Увечері 24 серпня Росія атакувала готель "Сапфір" у місті Краматорськ. Поранення різного ступеня тяжкості отримали шість осіб. Серед поранених — четверо журналістів Reuters та двоє місцевих мешканців. Крім того, під російський удар потрапила польська журналістка та волонтерка Моніка Андрушевська. 25 серпня з-під завалів витягли тіло громадянина Великобританії – співробітника інформаційного агентства Reuters.

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