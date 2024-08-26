РФ выпустила сотни ракет и дронов: Зеленский рассказал о самой масштабной атаке на Украину

Последствия атак россиян на Волыни. Фото: ГСЧС

26 августа состоялась одна из самых крупных атак российской армии. В частности, было выпущено сотни ракет и ударных дронов-камикадзе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



По его словам, сейчас по всей стране продолжается ликвидация последствий российского удара.



«Это был один из крупнейших ударов — комбинированный. Более сотни ракет различных типов и около сотни «шахедов». И как большинство предыдущих российских ударов, этот такой же подлый, нацеленный на критическую гражданскую инфраструктуру. По большинству наших регионов, от Харьковщины и Киева до Одессы и западных областей. Есть погибшие, есть десятки раненых — всем оказывается необходимая помощь», — отметил Зеленский.



Глава государства отметил, что главной целью атаки стала энергетическая инфраструктура. При этом уточнил, что электрику в украинские дома вернут, ремонтные бригады будут работать круглосуточно.



«Путин себе не изменяет: это больное существо — всем уже давно понятно. Но так же понятно: он может делать только то, что мир ему позволяет делать. Слабость, недостаточность решений в ответ питает террор. И каждый лидер, каждый наш партнер знает, какие сильные решения нужны, чтобы всю эту войну прекратить, и прекратить справедливо. Не может быть в Украине ограничений в дальнобойности, когда у террористов нет таких ограничений. Не может быть у защитников жизни ограничений в оружии, когда Россия использует и собственное оружие всех типов, и «шахеды», и баллистику из Северной Кореи. Америка, Британия, Франция, другие партнеры имеют силу, чтобы помочь нам остановить террор. Нужны решения», — подытожил президент.



Ранее мы писали, что российская армия 26 августа в очередной раз ударила по Украине, в частности, пострадали 15 областей. В результате атак есть пострадавшие и погибшие.