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РФ випустила сотні ракет і дронів: Зеленський розповів про наймасштабнішу атаку на Україну

26 серпня 2024, 13:39

РФ випустила сотні ракет і дронів: Зеленський розповів про наймасштабнішу атаку на Україну

Наслідки атак росіян на Волині Фото: ДСНС Наслідки атак росіян на Волині Фото: ДСНС

26 серпня відбулася одна з найбільших атак російської армії. Зокрема, було випущено сотні ракет та ударних дронів-камікадзе. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

 За його словами, зараз по всій країні продовжується ліквідація наслідків російського удару.

«Це був один з найбільших ударів — комбінований. Більше сотні ракет різних типів та близько сотні «шахедів». І як більшість попередніх російських ударів, цей такий самий підлий, націлений на критичну громадянську інфраструктуру. По більшості наших регіонів, від Харківщини та Києва до Одеси та західних областей. Є загиблі, є десятки поранених – усім надається необхідна допомога», — зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що головною метою атаки стала енергетична інфраструктура. При цьому уточнив, що електрику до українських будинків повернуть, ремонтні бригади працюватимуть цілодобово.

«Путін собі не зраджує: ця хвора істота — усім уже давно зрозуміло. Але так само зрозуміло: він може робити тільки те, що світ дозволяє йому робити. Слабкість, недостатність рішень у відповідь живить терор. І кожен лідер, кожен наш партнер знає, які сильні рішення потрібні, щоб припинити всю цю війну, і припинити справедливо. Не може бути в Україні обмежень у далекобійності, коли терористи не мають таких обмежень. Не може бути у захисників життя обмежень у зброї, коли Росія використовує власну зброю всіх типів, і «шахеди», і балістику з Північної Кореї. Америка, Британія, Франція та інші партнери мають силу, щоб допомогти нам зупинити терор. Потрібні рішення», — підсумував президент.

Раніше ми писали, що російська армія 26 серпня вкотре вдарила по Україні, зокрема постраждали 15 областей. Внаслідок атак є постраждалі та загиблі.

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