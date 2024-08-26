РФ випустила сотні ракет і дронів: Зеленський розповів про наймасштабнішу атаку на Україну

Наслідки атак росіян на Волині Фото: ДСНС

26 серпня відбулася одна з найбільших атак російської армії. Зокрема, було випущено сотні ракет та ударних дронів-камікадзе. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, зараз по всій країні продовжується ліквідація наслідків російського удару.



«Це був один з найбільших ударів — комбінований. Більше сотні ракет різних типів та близько сотні «шахедів». І як більшість попередніх російських ударів, цей такий самий підлий, націлений на критичну громадянську інфраструктуру. По більшості наших регіонів, від Харківщини та Києва до Одеси та західних областей. Є загиблі, є десятки поранених – усім надається необхідна допомога», — зазначив Зеленський.



Глава держави наголосив, що головною метою атаки стала енергетична інфраструктура. При цьому уточнив, що електрику до українських будинків повернуть, ремонтні бригади працюватимуть цілодобово.



«Путін собі не зраджує: ця хвора істота — усім уже давно зрозуміло. Але так само зрозуміло: він може робити тільки те, що світ дозволяє йому робити. Слабкість, недостатність рішень у відповідь живить терор. І кожен лідер, кожен наш партнер знає, які сильні рішення потрібні, щоб припинити всю цю війну, і припинити справедливо. Не може бути в Україні обмежень у далекобійності, коли терористи не мають таких обмежень. Не може бути у захисників життя обмежень у зброї, коли Росія використовує власну зброю всіх типів, і «шахеди», і балістику з Північної Кореї. Америка, Британія, Франція та інші партнери мають силу, щоб допомогти нам зупинити терор. Потрібні рішення», — підсумував президент.



Раніше ми писали, що російська армія 26 серпня вкотре вдарила по Україні, зокрема постраждали 15 областей. Внаслідок атак є постраждалі та загиблі.