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Ситуація на фронті: У Генштабі ЗСУ розповіли, що відбувається на Покровському напрямку

26 серпня 2024, 17:35

Ситуація на фронті: У Генштабі ЗСУ розповіли, що відбувається на Покровському напрямку

На сході та півдні України  з початку доби сталося 103 бойові зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«Гаряче за все зараз на Покровському напрямі. Сили оборони вживають необхідних заходів для недопущення просування окупантів у глиб території України», — зазначив Генштаб.

На Харківському напрямку стався один бій. Українські військові успішно відбили атаку поблизу Вовчанська.

На Куп'янському напрямку українськими захисниками відбито вісім атак РФ поблизу населених пунктів Новоосиново, Глушківка, Стельмахівка. Ще дві атаки тривають поблизу Сіньківки та Андріївки. Також противник скинув 12 УАБів на Колесниківку.

На Лиманському напрямку окупант 12 разів атакував у районах Макіївки, Греківки, Дружелюбівки, Невського, Новосадового та Торського. Сім бойових зіткнень завершено, атаки тривають поблизу Пролетарського, Греківки та Невського.

На Сіверському напрямку протягом дня сталося п'ять бойових зіткнень. Окупант наступав поблизу Спірного, Верхньокам'янського та Виїмки, але отримав жорстку відсіч.

На Краматорському напрямку з початку доби російські війська двічі намагалися потіснити українські підрозділи з позицій поблизу Часового Яру, атаки відбиті.

На Торецькому напрямку окупант за підтримки штурмової авіації сім разів атакував позиції українських військ. Ситуація контролюється, зазначили в Генштабі.

Залишається напруженою ситуація на Покровському напрямі. У районах Калинового, Воздвиженки, Новоолександрівки, Пантелеймонівки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Новогродівки, Мемрика, Михайлівки та Карлівки тривають запеклі бої. Російські війська 38 разів вкотре намагалися штурмувати українські позиції. У 14 локаціях бойові зіткнення продовжуються досі.

На Курахівському напрямі від початку доби окупанти одинадцять разів атакували українські підрозділи. Намагалися просунутися поблизу Красногорівки, Острого, Георгіївки та Костянтинівки. Українськими підрозділами зупинено дев'ять атак, у трьох локаціях точаться бої.

На Времівському напрямку відбито три штурмові дії РФ у бік Вугледара і Водяного. Ще 13 російських атак продовжуються у напрямку Пречистівки, Богоявленки та Новоукраїнки. Ворожа авіація завдала удару некерованими авіаційними ракетами по району населеного пункту Єгорівка.

Одну невдалу спробу штурмувати позиції українських бійців агресор здійснив протягом дня в острівній зоні на Дніпровському напрямку. Також противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Тягинка, Токарівка та Садове, скинувши десять авіабомб.

Сили оборони продовжують операцію у Курській області. За уточненою інформацією, російська авіація завдала по території області 26 ударів, застосувавши 44 керовані авіаційні бомби.

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