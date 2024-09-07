Окупована Горлівка та підконтрольна уряду Костянтинівка – обстріляні

Центр окупованої Горлівки потрапив під обстріл уранці 7 вересня. В результаті пошкоджено будівлю медичного центру «Сім'я та здоров'я» та кілька припаркованих у нього автомобілів.



В окупаційній адміністрації «ДНР» заявили також про поранення трьох людей.



Окрім цього «місцева влада» попереджає мешканців про суббоєприпаси «дзвіночок» у центрі Горлівки. Такі міни лежать біля лікарняного містечка. Їх не можна чіпати, оскільки вони можуть вибухнути.

Одночасно від обстрілу постраждала підконтрольна українському уряду Костянтинівка. Троє мирних жителів міста загинули і троє дістали поранення внаслідок артилерійського обстрілу російськими окупантами ринку. Про це повідомив голова Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін.

«Росіяни обстріляли місто з артилерії, убили трьох чоловіків від 24 до 69 років. Три людини отримали легкі поранення, їм надано необхідну медичну допомогу», — розповів Філашкін.

За його словами, у місті внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, адміністративну будівлю, магазин, аптеку, шість автомобілів і три лінії електропередач.