Российские снаряды разбили и повредили 29 жилых домов в Донецкой области

Власти и правоохранители Донецкой области рассказали о повреждениях гражданской инфраструктуры в регионе за сутки.



Всего за сутки российские оккупанты 22 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. Повреждено 39 гражданских объектов, из которых 29 — жилые дома.

Российские войска повредили многочисленные многоэтажки, частные дома и промзону в Курахово. В Горняке ранен человек, повреждено более 12 домов и админздание. В Кураховке повреждены 7 домов. В Ровном Мирноградской громады повреждено предприятие. В Покровске повреждено админздание. В Гродовке разрушены 8 домов. В Новоэкономическом — два дома также разрушены.



В частности, в Богоявленке Угледарской громады Волновахского района повреждены три дома. В Бахмутском районе в Торецке поврежден дом, в Часовоярской громаде повреждены 11 частных и один многоэтажный дом.



Также разрушен дом в Лимане, еще один — в Торском. В Константиновке повреждены 3 многоэтажки, 3 линии электропередач и газопровод.

Как сообщалось, за пятницу, 6 сентября, в Донецкой области от обстрелов РФ погибли трое мирных жителей. Как уточнили в областной военной администрации, это произошло в Торецке и Райгородке. Еще 3 человека в области за сутки получили ранения.