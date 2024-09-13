Под Покровском отставание ВСУ по снарядам уменьшилось с 1:12 до 1:2,5. Зеленский объяснил, с чем это связано

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

На Покровском направлении в последние недели ситуация выравнивается. Об этом во время ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии заявил президент Украины Владимир Зеленский

По его словам, ситуация на фронте остается сложной.

«Но, тем не менее, я считаю, что в последние недели понемногу выравнивается ситуация на Донецком направлении, если мы говорим о Покровском, потому что есть разные направления, есть разные вызовы», – отметил Зеленский.

Глава государства назвал «параллельными и связанными вещами» ситуацию на фронте в Украине и Курскую операцию.

«Например, мы можем увидеть, что применение количества снарядов на Донбассе, на том же Покровском направлении, до начала Курской операции было 1 к 12. Сегодня 1 к 2,5. Мы понимаем, что это пока что не выровнялось. Нам нужно больше, чем россиянам, если мы хотим остановить их и восстановить свои положения. Но, тем не менее, 1 к 12 это гораздо сложнее, чем 1 к 2,5. Я считаю, что это успех той части операции, которая называется Курская», – сказал он.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ делают все возможное, чтобы не потерять Покровск.