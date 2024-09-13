Покровск: Утром войска РФ ударили по путепроводу «Восточный»

Российские войска рано утром 13 сентября нанесли удар по путепроводу «Восточный» (известному также как «Горбатый мост») в Покровске Донецкой области. Об этом сообщила городская военная администрация.
Отмечается, что обстрел произошел около 5:40. Фото последствий выложили в местных группах.
Из-за обстрела передвижение по путепроводу «Восточный» затруднено, сообщает Покровская городская военная администрация. Пока для движения открыта одна сторона.
Путепровод «Восточный» соединяет южную и северную части города.
Ранее мы писали, что российские войска в ночь на 12 сентября разрушили Димитровский мост, который соединял Покровск и Мирноград.
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