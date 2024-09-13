Покровск: Утром войска РФ ударили по путепроводу «Восточный»

Рано утром 13 сентября российские войска ударили по «Горбатому мосту» в Покровске. Фото: Донбасс оперативный/Telegram

Российские войска рано утром 13 сентября нанесли удар по путепроводу «Восточный» (известному также как «Горбатый мост») в Покровске Донецкой области. Об этом сообщила городская военная администрация.

Отмечается, что обстрел произошел около 5:40. Фото последствий выложили в местных группах.

Из-за обстрела передвижение по путепроводу «Восточный» затруднено, сообщает Покровская городская военная администрация. Пока для движения открыта одна сторона.

Путепровод «Восточный» соединяет южную и северную части города.

Ранее мы писали, что российские войска в ночь на 12 сентября разрушили Димитровский мост, который соединял Покровск и Мирноград.