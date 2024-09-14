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Армія РФ повністю зруйнувала «Горбатий міст» у Покровську

14 вересня 2024, 09:17

Армія РФ повністю зруйнувала «Горбатий міст» у Покровську

«Горбатий міст» у Покровську повністю зруйнований. Фото: соцмережі «Горбатий міст» у Покровську повністю зруйнований. Фото: соцмережі

Шляхопровід «Східний» («Горбатий міст») у Покровську остаточно зруйновано. Повторна російська атака відбулася приблизно о 22:20 13 вересня. Фото зруйнованого мосту опублікували у місцевих групах у соцмережах.

 Шляхопровід «Східний», який також відомий як «Горбатий міст», з'єднує південну та північну частини міста.

Російські війська вже неодноразово обстрілювали цей шляхопровід. Попередній обстріл стався вранці 13 вересня в п'ятницю вранці, через що рух ним було обмежено.

Також Російські війська в ніч проти 12 вересня зруйнували Димитровський міст, який з'єднував Покровськ та Мирноград.

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