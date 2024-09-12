Из-за российской атаки на севере Покровска невозможно восстановить свет

В северной части Покровска технически невозможно восстановить электроснабжение из-за значительных повреждений энергетических объектов. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



«Неделю назад, 5 сентября, Россия совершила очередной акт терроризма. Ее снаряды снова были направлены на объекты критической инфраструктуры. Среди них — энергетические предприятия ДТЭК», — говорится в сообщении.



В результате обстрела без электроснабжения на несколько суток остался почти весь город. Известно, что части Покровска энергетики вернули свет, однако жителям района Динасового завода до сих пор остаются без электроснабжения.



Ранее мы писали, что в результате боевых действий остановлена ​​работа модульной фильтровальной станции, благодаря которой в последнее время получал воду город Покровск Донецкой области.



Кроме того, россияне разрушили Дмитривский мост, который соеденял Мирноград и Покровск.



Также из-за повреждения газотранспортной системы в Покровской громаде жители остались без газа, в частности, Покровск и Родинское, а также: Перше Травня, Гнатовка, Рог, Красный Лиман, Ровное, Роза и Гришино.



«Восстановление распределения газа к абонентам возможно после восстановления работы поврежденного объекта», — резюмировали в Покровской ГВА.