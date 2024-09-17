От склада ничего не осталось: как выглядит военный объект РФ в Мариуполе после удара ВСУ

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал фото последствий удара ВСУ по российским военным складам в селе Глубокое.

Как ранее сообщили в Военно-морских силах Украины, в результате удара были уничтожены как инфраструктура хранилищ, так и тонны боеприпасов, которые захватчики накапливали для применения на территории страны.

Удар был нанесен 13 сентября.



Ранее мы писали, что ВСУ нанесли удар по полигону армии РФ на окраине оккупированного Донецка. Об этом стало известно из появившегося в сети видео с последствиями атаки.