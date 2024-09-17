Від складу нічого не залишилося: як виглядає військовий об'єкт РФ у Маріуполі після удару ЗСУ

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко опублікував фото наслідків удару ЗСУ по російських військових складах у селі Глибоке.

Як раніше повідомили у Військово-морських силах України, внаслідок удару було знищено як інфраструктуру сховищ, так і тонни боєприпасів, які загарбники накопичували для застосування на території країни.

Удару було завдано 13 вересня.



Раніше ми писали, що ЗСУ завдали удару по полігону армії РФ на околиці окупованого Донецька. Про це стало відомо з відео з наслідками атаки, що з'явилося в мережі.