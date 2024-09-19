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Военный рассказал о ситуации в Покровске — BILD

19 сентября 2024, 12:50

Военный рассказал о ситуации в Покровске — BILD

В Покровске осталось чуть больше 24% жителей. Фото: Новости Донбасса В Покровске осталось чуть больше 24% жителей. Фото: Новости Донбасса

Военнослужащий ВСУ рассказал эксперту BILD по анализу открытых данных Юлиану Рёпке об обстановке в Покровске Донецкой области, на который наступают российские войска.

В интервью Рёпке подтвердили, что россияне взорвали три эстакады, которые вели в город. Теперь туда можно добраться по единственной грунтовой дороге. Изначально, 5 сентября, во время очередного обстрела Покровска, россияне повредили путепровод

Потом российские оккупанты в ночь на 12 сентября разрушили Димитровский мост. Позже был окончательно разрушен Путепровод «Восточный» («Горбатый мост»). 

«С тех пор как в начале сентября фронт был стабилизирован, а враг остановлен на тех рубежах, где остаётся и сегодня, он перешёл к тактике ударов по городу КАБами и ракетами. Они меньше обстреливают гражданскую инфраструктуру, но она всё равно пришла в упадок. Больше атакуют критическую инфраструктуру, например, промышленные объекты. По их мнению, они могут использоваться армией. Ситуация с необходимыми для жизни водой, газом и светом очень напряжённая. В некоторых районах электричества вообще нет, в других лишь частично. Ситуация не критическая, нельзя говорить о гуманитарной катастрофе. Но здесь нет условий для нормального пребывания», — рассказал представитель ВСУ Виталий.

Военнослужащий ВСУ рассказывает Рёпке о ситуации в Покровске. Фото: BILD

Он добавил, что до последнего времени пригороды города обстреливали артиллерией. Но в последние дни до центра города также стали долетать беспилотники.

«Сейчас противник уже пытается взять Покровск под огневой контроль FPV-дронами», — сказал Виталий.

В своем материале аналитик BILD указывает на то, что в городе осталось около 15% жителей (10 000), хотя по состоянию на среду, 18 сентября, начальник Покровской ГВА Добряк отметил, что в Покровске проживает 16 тысяч людей, среди них — 177  детей

В отчете Генерального штаба ВСУ говорится, что на Покровском направлении украинские военные сегодня остановили 46 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Красный Яр, Гродовка, Новогродовка, Мариновка, Миролюбовка и Михайловка.

Помимо этого в Генштабе также отметили, что наибольшая концентрация российских атак была вблизи Новогродовки.

Ранее «Новости Донбасса» писали, что из Покровска становится все сложнее выезжать. Подробнее можно ознакомиться в материале тут. Напомним, войска РФ обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области за сутки.

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