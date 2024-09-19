Військовий розповів про ситуацію в Покровську — BILD

У Покровську залишилося трохи більше ніж 24% жителів. Фото: Новини Донбасу

Військовослужбовець ЗСУ розповів експерту BILD з аналізу відкритих даних Юліану Рьопке про обстановку в Покровську Донецької області, на який наступають російські війська.



В інтерв'ю німецькому журналісту підтвердили, що росіяни підірвали три естакади, які вели до міста. Тепер туди можна дістатися єдиною ґрунтовою дорогою. Спочатку, 5 вересня, під час чергового обстрілу Покровська, росіяни пошкодили шляхопровід.



Потім російські окупанти в ніч на 12 вересня зруйнували Димитрівський міст. Пізніше було остаточно зруйновано Путепровід «Східний» («Горбатий міст»).



«З того часу, як на початку вересня фронт був стабілізований, а ворог зупинений в тих межах, де залишається і сьогодні, він перейшов до тактики ударів по місту КАБами та ракетами. Вони менше обстрілюють цивільну інфраструктуру, але вона все одно занепала. Більше атакують критичну інфраструктуру, наприклад промислові об'єкти. На їх думку, вони можуть використовуватися армією. Ситуація з необхідними для життя водою, газом та світлом дуже напружена. У деяких районах електрики взагалі немає, в інших лише частково. Ситуація не критична, не можна говорити про гуманітарну катастрофу. Але тут немає умов для нормального перебування», - розповів представник ЗСУ Віталій.

Військовослужбовець ЗСУ розповідає Рьопке про ситуацію у Покровську. Фото: BILD

Він додав, що досі передмістя обстрілювали артилерією. Але останніми днями до центру населеного пункту також почали долітати безпілотники.



«Зараз противник вже намагається взяти Покровськ під вогневий контроль FPV-дронами», - сказав Віталій.



У своєму матеріалі аналітик BILD вказує на те, що в місті залишилося близько 15% мешканців (10 000), хоча станом на середу, 18 вересня, начальник Покровської МВА Добряк зазначив, що у Покровську проживає 16 тисяч людей, серед них 177 дітей.



У звіті Генерального штабу ЗСУ йдеться, що на Покровському напрямку українські військові сьогодні зупинили 46 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Красний Яр, Гродівка, Новогродівка, Маринівка, Миролюбівка та Михайлівка.



Раніше «Новини Донбасу» писали, що з Покровська стає все складніше виїжджати. Детальніше можна ознайомитися в матеріалі тут.



Крім цього, там також зазначили, що найбільша концентрація російських атак була поблизу Новогродівки. Нагадаємо, війська РФ обстріляли 13 населених пунктів Донецької області за добу.