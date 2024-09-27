Главное за день: Атаки на Измаил, Константиновку, Кривой Рог. Чем западу грозят удары по РФ

Политика



После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что для окончания войны нужно заключить справедливую сделку, «это произойдет в нужное время».



Американская разведка считает, что Россия, вероятнее всего, предпримет более жесткие ответные меры против США и их союзников, вплоть до летальных исходов, если они разрешат использовать американские, британские и французские ракеты дальнего радиуса действия для ударов вглубь России.



Общество



На оккупированной территории Донецкой области теперь запрещено продавать алкоголь в некоторые из праздничных дней. Оккупационная администрация «ДНР» постановила, что продавать алкогольную. Продукцию теперь нельзя в день знаний, на последний звонок, день защиты детей, день семьи, любви и верности и в другие праздники, установленные Россией и группировкой «ДНР».



В поселке Яровая Донецкой области, несмотря на постоянные обстрелы, после деоккупации продолжают жить люди. Вместо 2500 жителей теперь в Яровой — 890, в том числе 80 семей с детьми. В этом месяце масштабные лесные пожары, вызванные вражескими ударами, уничтожили в Яровой десятки домов.



ООН не имеет средств, для того, чтобы поддерживать украинцев этой зимой. Все из-за недостаточного уровня финансирования организации.



Боевые действия



Российские военные планировали совершить крупное наступление ВС РФ в Курской области, где еще продолжаются бои. Однако эта попытка обернулась для них провалом, передает BILD.



Глава Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик сообщил, что российские войска оккупировали 30% Торецкой громады на Донетчине. За всю остальную территорию ведутся интенсивные бои.



В группировке «ДНР» заявили, что с начала пятницы, 27 сентября, на оккупированной части Донецкой области ранены пятеро мирных жителей.



Росармия атаковала Константиновку из различных видов вооружения, четверо людей пострадали. Еще один человек был ранен в Мирнограде. В районе села Высокоивановка Славянской громады. пострадали два человека.



Армия РФ ударила ракетой по полицейскому управлению в Кривом Роге. Известно о трех погибших, под завалами может быть еще один человек, еще шесть человек получили ранения. Кроме здания полиции, в городе повреждены три девятиэтажки, 23 частных дома, учебное заведение и более 80 автомобилей, среди них восемь служебных.



Ночью россияне беспилотниками атаковали Измаил Одесской области. Погибли три человека, еще 11 ранены, среди них есть ребенок. Повреждены частные и многоквартирные дома, дворовые постройки, здания и автомобили. Возникли несколько пожаров, которые спасатели оперативно потушили.



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