«ДНР»: В Горловке и Донецке ранены пятеро жителей под обстрелами

В группировке «ДНР» заявили, что с начала пятницы, 27 сентября, на оккупированной части Донецкой области ранены пятеро мирных жителей.



В оккупированной Горловке ранены четыре человека. В микрорайоне «Солнечный» получили ранения две мирных жительницы. В центре — пострадала одна. Утром в Никитовском районе города в результате обстрела была ранена 17-летняя девушка.



В Петровском районе Донецка ранен пенсионер — он пострадал по улице Павлуновского.

Российские захватчики в пятницу, 27 сентября, обстреляли Мирноград Донецкой области. Есть пострадавший.



Кроме того оккупанты нанесли несколько ударов по Константиновке с различных видов вооружения.



Также под прицел оккупантов попал микрорайон Высоко-Ивановка Славянской ОТГ. Предварительно, враг обстрелял его с использованием «УМПБ Д-30 СН». Минно-взрывные травмы, перелом и сотрясение головного мозга получила супружеская пара.