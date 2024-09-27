Головне за день: Атаки на Ізмаїл, Костянтинівку, Кривий Ріг. Чим заходу загрожують удари по РФ?

Політика



Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив , що для закінчення війни потрібно укласти справедливу угоду, «це відбудеться у потрібний час».



Американська розвідка вважає , що Росія, найімовірніше, вживе більш жорстких заходів у відповідь проти США та їх союзників, аж до летальних випадків, якщо вони дозволять використовувати американські, британські та французькі ракети далекого радіусу дії для ударів вглиб Росії.



Суспільство



На окупованій території Донецької області наразі заборонено продавати алкоголь у деякі зі святкових днів. Окупаційна адміністрація «ДНР» ухвалила, що продавати алкогольну. Продукцію тепер не можна в день знань, на останній дзвінок, день захисту дітей, день сім'ї, любові та вірності та інші свята, встановлені Росією та угрупуванням «ДНР».



У селищі Ярова на Донеччині, незважаючи на постійні обстріли, після деокупації продовжують жити люди. Раніше тут було 2500 мешканців, а тепер — 890, у тому числі 80 сімей з дітьми. Цього місяця масштабні лісові пожежі, спричинені ворожими ударами, знищили у Яровій десятки будинків.



ООН не має коштів для того, щоб підтримувати українців цієї зими. Все через недостатній рівень фінансування організації.



Бойові дії



Російські військові планували зробити великий наступ ЗС РФ у Курській області, де ще тривають бої. Однак ця спроба стала для них провалом, передає BILD.



Голова Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик повідомив , що російські війська окупували 30% Торецької громади на Донеччині. За решту території ведуться інтенсивні бої.



В угрупуванні «ДНР» заявили , що з початку п'ятниці, 27 вересня, на окупованій частині Донецької області поранено п'ятеро мирних жителів.



Росармія атакувала Костянтинівку з різних видів озброєння, четверо людей постраждали. Ще одна людина була поранена у Мирнограді. У районі села Високоіванівка Слов'янської громади. постраждали двоє людей.



Армія РФ вдарила ракетою по поліцейському управлінню у Кривому Розі. Відомо про трьох загиблих, під завалами може бути ще одна людина, ще шість людей зазнали поранень. Окрім будівлі поліції, у місті пошкоджено три дев'ятиповерхівки, 23 приватні будинки, навчальний заклад та понад 80 автомобілів, серед них вісім службових.



Вночі росіяни безпілотниками атакували Ізмаїл на Одещині. Загинуло троє людей, ще 11 поранено, серед них є дитина. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, дворові будівлі, будівлі та автомобілі. Виникли кілька пожеж, які рятувальники оперативно загасили.



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