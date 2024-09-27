Оккупанты планировали крупное наступление в Курской области, но оно провалилось — BILD

Российские военные планировали совершить крупное наступление ВС РФ в Курской области, где еще продолжаются бои. Однако эта попытка обернулась для них провалом. Об этом передает BILD.



Глава Кремля Владимир Путин ранее заявлял, что российская армия должна полностью вернуть под свой контроль всю территорию Курской области к 1 октября.



«Впрочем, российское контрнаступление затянулось — только 17 сентября танки ВС РФ продвинулись на юг от Коренево», — отмечают в BILD.



Вскоре в Кремле сообщили, что российские военные смогут вернуть территории под свой контроль до середины октября.



В издании заявили, что пока эта цель кажется иллюзорной.



«Украинские военные не готовы отступать без боя — командование ВСУ перебрасывает в Курскую область новые подразделения. Украинская армия пытается обойти с фланга российскую контратаку в Курске и заставить подразделения ВС РФ обороняться сразу на нескольких направлениях», — резюмировали в BILD.



Ранее мы писали, что Россия уже направила 38 тысяч человек, включая штурмовые бригады, переброшенные с юга Украины на Курскую область.