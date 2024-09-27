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В оккупированных городах Донецкой области ввели ряд ограничений по продаже спиртного и курению сигарет

27 сентября 2024, 17:51

В оккупированных городах Донецкой области ввели ряд ограничений по продаже спиртного и курению сигарет

На оккупированной территории Донецкой области теперь запрещено продавать алкоголь в некоторые из праздничных дней. Оккупационная администрация «ДНР» постановила, что продавать алкогольную. Продукцию теперь нельзя в день знаний, на последний звонок, день защиты детей, день семьи, любви и верности и в другие праздники, установленные Россией и группировкой «ДНР».

Кроме того, теперь нельзя курить сигареты и иную никотиносодержащую продукцию, включая кальяны, в некоторых общественных местах и помещениях. Запрещено курить на улице ближе, чем за 15 метров от входов в органы власти, социальные службы, объекты торговли, учреждения бытовых услуг и общепита.

Также курить теперь нельзя на остановках транспорта и в радиусе 15 метров от них, парковках, в подземных и надземных пешеходных переходах. Введен запрет на потребление никотина в парках, скверах, на бульварах, площадях и набережных в границах рекреационных зон (кроме специально отведенных мест). 

За нарушение предусмотрен штраф в размере от 2 тысяч рублей (1 тысяч гривен).

26 сентября на заседании «Народный Совет ЛНР» ограничил розничную продажу алкоголя на оккупированной части Луганской области. 

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Оккупация продажа алкоголя курение в общественных местах

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