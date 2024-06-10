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«єВідновлення»: 5 тысяч жителей Донетчины получили компенсацию за поврежденное жилье

10 июня 2024, 18:33

«єВідновлення»: 5 тысяч жителей Донетчины получили компенсацию за поврежденное жилье

Украина выделила жителям Донецкой области по программе «еВідновлення» 1,4 миллиарда гривен. Об этом сообщили в областной военной администрации.

Из этой суммы 1 миллиард гривен предназначен для владельцев разрушенного жилья, 413 миллионов — для владельцев поврежденного жилья.

Всего за восемь первых лет войны в Донецкой области российские войска повредили или разрушили 14 656 домов, а с начала полномасштабного вторжения — уже 44 175.

«К сожалению, невозможно найти ресурс для компенсации сразу всем, однако работа в этом направлении продолжается. Из 8 176 жителей Донетчины, которые подали заявления на компенсацию за поврежденное жилье, положительное решение уже получили 5 215. Среди 1 143 владельцев разрушенного жилья положительное решение уже получили 630», — сообщили в ДонОВА.

Программа «еВідновлення заработала 10 мая 2023 года.

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