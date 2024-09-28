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У Покровську та громаді 909 власників зруйнованого житла звернулися по компенсацію

28 вересня 2024, 14:22

У Покровську та громаді 909 власників зруйнованого житла звернулися по компенсацію

У Покровську та громаді 909 власників зруйнованого житла звернулися по компенсацію

З початку повномасштабного вторгнення у Покровській громаді пошкоджено дуже багато майна мирних жителів. Проте із заявами щодо державної програми «єВідновлення» звернулися лише 909 власників, повідомляє міська військова адміністрація.

 Загальна сума компенсацій схвалених заяв становить понад 5,5 мільйонів гривень.

«З початку повномасштабного вторгнення до нашої комісії надійшло 909 заяв про пошкоджене майно. Вже схвалено 618 заяв на загальну суму 50 мільйонів 688 тисяч гривень. Загалом у 2024 році схвалено 43 заяви на суму 57 493 163.33 грн за зруйноване майно. Усього таких надійшло 97 заяв, із них схвалено 77 заяв на суму 89 192 912.13 грн. Про пошкоджене майно з початку цього року було подано 603 заяви, з яких схвалено 393 на суму 29 729 479.25 грн», — повідомив начальник житлово-комунального відділу Данило Проскуренко.

Над тим, щоби ці люди отримали компенсації від держави, продовжує працювати спеціальна комісія. Об'єкти, які комісія визнає непридатними для подальшої експлуатації, підлягають компенсації та одержанню сертифіката на придбання нового житла.

Данило Проскуренко пояснив алгоритм дій, за яким має діяти власник пошкодженого чи зруйнованого житла: «Спочатку треба подати заявку про такий випадок до Контактного центру за номером 0-800-300-101. Далі комісія складає перелік адрес, з кожним власником зв'язуємося, погоджуємо час, коли комісія може прийти. Потім відбувається обстеження, внаслідок якого жителі отримують акт і подають заявку до застосунку "Дія", після чого комісія розраховує обсяги пошкоджень та видає так званий чек лист».

Для отримання компенсації за зруйноване житло власники можуть самостійно звертатися до експертної організації із заявкою на обстеження.

 Витрати на обстеження та замовлення технічного звіту на себе бере адміністрація.

Жителі Донеччини подали понад 10 тисяч заяв на отримання державної допомоги для відновлення пошкодженого житла. При цьому влада заборгувала людям 78,8 млн гривень. Про це розповіла під час брифінгу Лариса Гусєва, заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОДА.

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