Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Северодонецкой военной городской администрации Александра Стрюка. Новым главой назначен Алексей Харченко.



Соответствующие распоряжения появились на сайте главы государства сегодня, 30 сентября.



На данный момент неизвестно, где ранее работал Харченко. Человек с такими же именем, фамилией и отчеством — Алексей Андреевич Харченко — есть в государственных реестрах. Он занимает должность директора ООО «Инновационные системы безопасности».



Северодонецк, как и большинство городов Луганской области, на данный момент оккупирован Россией.