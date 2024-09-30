Севєродонецька військова адміністрація має нового голову

Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Севєродонецької військової міської адміністрації Олександра Стрюка. Новим головою призначено Олексія Харченка.



Відповідні розпорядження з'явились на сайті глави держави сьогодні, 30 вересня.



Наразі невідомо, де раніше працював Харченко. Людина з таким самим ім'ям, прізвищем та по батькові — Олексій Андрійович Харченко — є в державних реєстрах. Він обіймає посаду директора ТОВ «Інноваційні системи безпеки».



Севєродонецьк, як і більшість міст Луганської області, на цей час окуповано Росією.