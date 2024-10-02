Силы обороны сбили российский военный самолет Су-25

Силы обороны сбили российский Су-25. Фото: telegram

Сегодня, 2 октября, Вооруженные силы РФ, вероятно, потеряли военный самолет Су-25. Об этом в телеграме написал российский провоенный канал Fighterbomber.



Командование Воздушных Сил Украины пока не подтвердило эту информацию. В то же время Генштаб ВСУ отмечает, что авиация оккупантов РФ сегодня наносила авиаудары по Сумской, Харьковской и Донецкой областям.



«Авиаудары захватчики нанесли по районам Речки, Ястребщина и Уланово, сбросив 9 авиабомб. Также за сегодня на Курскую область противник совершил пять авиаударов, сбросив девять КАБов», — говорится в сообщении генерального штаба ВСУ.



В Донецкой области войска РФ наносили авиаудары КАБами и неуправляемыми авиационными ракетами.



Если потеря оккупантов подтвердится, то Су-25 станет 370 военным самолетом, которого ВКС ВС России лишились с момента полномасштабного вторжения в Украину.







Напомним, Россия потеряла истребитель Су-30СМ у берегов оккупированного Крыма в ночь на 11 сентября. Также украинские военные сбили российский военный вертолет Ка-52 в Курской области.