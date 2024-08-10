ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 — СМИ

Украинские военные сбили российский военный вертолет Ка-52 в Курской области. Это следует из поста российского провоенного канала Fighterbomber, который специализируется на авиации.



По его словам, вертолет сбили выстрелом из ПЗРК в упор.



Также сбитие Ка-52 подтвердил российский летчик и Z-блогер Алексей Воевода.



Российская сторона не комментирует потерю вертолета.



Ранее беспилотник Службы безопасности Украины успешно поразил еще один российский вертолет в Курской области. До этого FPV-дрон СБУ впервые в истории поразил российский ударный вертолет Ми-28 в Курской области.