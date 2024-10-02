Сили оборони збили російський військовий літак Су-25

Сили оборони збили російський Су-25 Фото: telegram

Сьогодні, 2 жовтня, Збройні сили РФ, напевно, втратили військовий літак Су-25. Про це в телеграмі написав російський канал Fighterbomber.



Командування Повітряних Сил України поки що не підтвердило цю інформацію. Водночас Генштаб ЗСУ зазначає, що авіація окупантів РФ сьогодні завдавала авіаударів по Сумській, Харківській та Донецькій областях.



«Авіаудари загарбники завдали по районах Річки, Яструбщина та Уланове, скинувши 9 авіабомб. Також за сьогодні на Курську область противник здійснив п’ять авіаударів, скинувши дев’ять КАБів», - йдеться у повідомленні генерального штабу ЗСУ.



У Донецькій області війська РФ завдавали авіаудари КАБами та некерованими авіаційними ракетами.



Якщо втрата окупантів підтвердиться, Су-25 стане 370 військовим літаком, який ПКС ЗС Росії втратили з моменту повномасштабного вторгнення в Україну.







Нагадаємо, Росія втратила винищувач Су-30СМ біля берегів окупованого Криму в ніч проти 11 вересня. Також українські військові збили російський військовий гелікоптер Ка-52 у Курській області.