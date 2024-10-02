Совет Европы отреагировал на военные преступления РФ новой резолюцией

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) осудила содержание в российском плену украинских военнопленных, а также иностранцев, воюющих за Украину, и гражданских людей. Об этом идет речь в единогласно принятой резолюции.



«Эта резолюция является важным шагом к восстановлению справедливости, обеспечению ответственности и привлечению внимания к гуманитарным проблемам, возникшим в результате продолжающейся агрессии. Мы призываем Российскую Федерацию немедленно выполнить требования международного права, предоставить доступ международным организациям и освободить всех украинских военнопленных и гражданских пленных», — прокомментировали резолюцию в министерстве иностранных дел Украины.



ПАСЕ призывает Россию обращаться надлежащим образом с военнопленными и гражданскими пленными.



Резолюция призывает предоставить Международному комитету Красного Креста (МККК) и соответствующим механизмам ООН немедленный и беспрепятственный доступ ко всем местам содержания украинских военнопленных и гражданских лиц.



Также в ПАСЕ обратили внимание на систематические пытки и жестокое обращение с украинскими военнопленными и гражданскими лицами со стороны российских властей, ведь это — военные преступления и преступления против человечности.



Резолюция призывает все государства-члены Совета Европы применять универсальную юрисдикцию для расследования и преследования предполагаемых преступлений.



Кроме того, ПАСЕ говорит о важности реабилитации для освобожденных пленных и заключенных, призывая к международному сотрудничеству для предоставления необходимых финансовых и экспертных ресурсов. А также призывает международное сообщество усилить давление на РФ с целью освобождения всех украинских военнопленных и гражданских пленных и поддержать Украину в ее усилиях по обеспечению справедливости и защиты прав человека.

Российские власти подвергают украинских военнопленных систематическим пыткам и жестокому обращению. Об этом сообщила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль.



Ранее российские солдаты совершили очередное военное преступление на передовой — казнили мечом безоружного украинского военнопленного.



Также известно, что российские военные убили украинского военнопленного, отрезав ему голову и конечности.

