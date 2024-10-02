Рада Європи відреагувала на військові злочини РФ новою резолюцією

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) засудила утримання у російському полоні українських військовополонених, а також іноземців, що воюють за Україну, та громадянських людей. Про це йдеться в одноголосно прийнятій резолюції.



«Ця резолюція є важливим кроком до відновлення справедливості, забезпечення відповідальності та привернення уваги до гуманітарних проблем, що виникли внаслідок агресії, що триває. Ми закликаємо Росію негайно виконати вимоги міжнародного права, надати доступ міжнародним організаціям та звільнити всіх українських військовополонених та цивільних полонених», — прокоментували резолюцію у міністерстві закордонних справ України.



ПАРЄ закликає Росію поводитися належним чином з військовополоненими та цивільними полоненими.



Резолюція закликає надати Міжнародному комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та відповідним механізмам ООН негайний та безперешкодний доступ до всіх місць утримання українських військовополонених та цивільних осіб.



Також у ПАРЄ звернули увагу на систематичні тортури та жорстоке поводження з українськими військовополоненими та цивільними особами з боку російської влади, адже це — воєнні злочини та злочини проти людяності.



Резолюція закликає всі держави-члени Ради Європи застосовувати універсальну юрисдикцію для розслідування та переслідування передбачуваних злочинів.



Крім того, ПАРЄ говорить про важливість реабілітації для звільнених полонених та ув'язнених, закликаючи до міжнародного співробітництва для надання необхідних фінансових та експертних ресурсів. А також закликає міжнародну спільноту посилити тиск на РФ з метою звільнення всіх українських військовополонених та цивільних полонених та підтримати Україну в її зусиллях із забезпечення справедливості та захисту прав людини.

Російська влада піддає українських військовополонених систематичним тортурам та жорстокому поводженню. Про це повідомив голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль.



Раніше російські солдати скоїли черговий воєнний злочин на передовій — стратили мечем беззбройного українського військовополоненого.



Також відомо, що російські військові вбили українського військовополоненого, відрізавши йому голову та кінцівки.

