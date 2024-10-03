Президент: Ключевая наша цель — это полноценное членство Украины в НАТО

Зеленский и Рютте обговорили членство Украины в НАТО. Фото: пресс-служба президента Украины

Сегодня, 3 октября, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским и обговорили полноценное членство Украины в Альянсе, усиление ПВО, а также План победы Украины. Соответствующее видео опубликовал в телеграме глава государства.







«Первый визит Марка Рютте как руководителя НАТО происходит именно в Украину. Это действительно важно. Сразу понятны и приоритеты, где именно сейчас идет защита общих ценностей всей Евроатлантики. И также это подчеркивает, что мы в Украине можем рассчитывать на дальнейшее личное лидерство Марка. Конечно, ключевая наша цель - это полноценное членство Украины в Альянсе. Также обсудили сегодня План победы Украины, ситуацию на поле боя, имеющиеся потребности наших подразделений и украинские потребности в ПВО и в дополнительном взаимодействии с соседями. Сейчас, перед зимой, важно реализовать все достигнутые договоренности по ПВО, в частности то, о чем говорилось на саммите НАТО в Вашингтоне», — отметил Зеленский.



Украинский лидер подчеркнул, что Украине нужно усиление позиций на фронте, чтобы получить усиление давления на Россию ради справедливой, реальной дипломатии.



По словам президента Украины, именно поэтому ВСУ нуждаются в достаточном количестве и качестве дальнобойного оружия — оружия, с которым партнеры, по мнению Зеленского, затягивают.



Кроме того Генсек НАТО и действующий Президент обговорили сегодня потребности в ПВО и дополнительном взаимодействии с соседями.



«Мы видим, как, в частности, на Ближнем Востоке удается защищать жизни людей благодаря единству союзников. Совместное уничтожение иранских ракет ничем не отличается от совместного сбивания российских ракет и тем более "шахедов", которые объединяют российский и иранский режимы. Больше решимости партнеров в нашем регионе — это то, что нужно, чтобы положить конец российскому террору», — заявил Зеленский.



Ранее украинский лидер сказал, что больной дед с Красной площади, который постоянно угрожает всем красной кнопкой, не будет диктовать Украине какие-то свои «красные линии».