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Президент: Ключова наша мета — це повноцінне членство України в НАТО

03 жовтня 2024, 15:55

Президент: Ключова наша мета — це повноцінне членство України в НАТО

Зеленський та Рютте обговорили членство України в НАТО. Фото: пресслужба президента України Зеленський та Рютте обговорили членство України в НАТО. Фото: пресслужба президента України

Сьогодні, 3 жовтня, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським та обговорили повноцінне членство України в Альянсі, посилення ППО, а також План перемоги України. Відповідне відео опублікував у телеграмі глава держави.



«Перший візит Марка Рютте як керівника НАТО відбувається саме в Україну. Це справді важливо. Одразу зрозумілі й пріоритети, де саме зараз триває захист спільних цінностей усієї Євроатлантики. І також це підкреслює, що ми в Україні можемо розраховувати на подальше особисте лідерство Марка. Звичайно, ключова наша мета – це повноцінне членство України в Альянсі. Також обговорили сьогодні План перемоги України, ситуацію на полі бою, наявні потреби наших підрозділів і українські потреби в ППО та в додатковій взаємодії із сусідами. Зараз, перед зимою, важливо реалізувати всі досягнуті домовленості щодо ППО, зокрема те, про що говорилося на саміті НАТО у Вашингтоні», — зазначив Зеленський.

Український лідер наголосив, що Україні потрібне посилення позицій на фронті, щоб отримати посилення тиску на Росію заради справедливої, реальної дипломатії.

За словами президента України, саме тому ЗСУ потребують достатньої кількості та якості далекобійної зброї — зброї, з якою партнери, на думку Зеленського, затягують.

Крім того, Генсек НАТО та чинний Президент обговорили сьогодні потреби у ППО та додатковій взаємодії з сусідами.

«Ми бачимо, як, зокрема, на Близькому Сході вдається захищати життя людей завдяки єдності союзників. Спільне збиття іранських ракет нічим не відрізняється від спільного збиття російських ракет і тим більше "шахедів", які поєднують російський та іранський режими. Більше рішучості партнерів у нашому регіоні – це те, що потрібно, щоб покласти край російському терору», - заявив Зеленський.

Раніше український лідер сказав, що хворий дід з Червоної площі, який постійно погрожує всім червоною кнопкою, не диктуватиме Україні якихось своїх «червоних ліній».

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