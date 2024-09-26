Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Байден на встрече с Зеленским объявил о пакете помощи на 2,4 млрд долларов

26 сентября 2024, 23:05

Байден на встрече с Зеленским объявил о пакете помощи на 2,4 млрд долларов

Президент США Джо Байден во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским объявил о новом пакете военной помощи Украине на 2,4 миллиарда долларов.

«Во-первых, прямо сейчас мы должны укрепить позиции Украины на поле боя. Именно поэтому сегодня я с гордостью объявляю о новом пакете помощи в области безопасности на сумму 2,4 миллиарда долларов. Я также поручил Пентагону выделить все оставшиеся средства, выделенные Украине на помощь в обеспечении безопасности, до конца срока, то есть до 20 января», — сказал Байден на встрече с Зеленским в Вашингтоне. 

По словам президента США, это укрепит позиции Украины на будущих переговорах.

Также Джо Байден заявил, что РФ не победит в войне.

«Позвольте мне четко заявить. Россия не победит в этой войне. Россия не победит. Украина победит, и мы будем продолжать поддерживать вас на каждом шагу», — сказал Байден на встрече с Зеленским.

Байден напомнил, что ранее этим летом был запущен Ukraine Compact, в котором участвуют более 20 стран, приверженных долгосрочной безопасности Украины, а вместе с более чем 30 странами и ЕС, США выпустили совместную декларацию о поддержке восстановления и реконструкции Украины.

«Этими действиями мы даем понять, что поддерживаем Украину сейчас и в будущем», — заявил он.

Ранее мы писали, что 26 сентября США объявили о предоставлении Украине значительной оборонной помощи на общую сумму 7,9 миллиарда долларов и введении санкций против России. Ранее США выделили пакет военной помощи Украине на 375 миллионов долларов.

ТЕГИ

Люди
Джозеф Байден Владимир Зеленский
Прочее
помощь от США

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:00
Главное за день: Угледар под угрозой. Новый пакет помощи от США
21:45
«ЛНР» уже записала первых школьников в «сентябрята»
20:59
В Мариуполе 5 детей пострадали при взрыве снаряда, в Донецке — ранены 6 пожарных
18:04
«ДНР»: В захваченном Украинске остались жить около 3 тысяч человек
15:54
На оккупированной Луганщине запретили розничную продажу алкоголя с 22:00 до 08:00: в некоторые дни – полностью
11:57
Военнослужащий из Ростова-на-Дону покончил с собой на шахте Засядько в Донецке
23:43
В оккупированном Луганске задержали экс-мэра Сочи, который поехал воевать против Украины: его подозревают в растрате
23:05
Главное за день: Угледар под угрозой захвата. Обстрел Краматорска
21:26
Пушилин заявил, что фейковая «ДНР» будет сотрудничать с Сирией в «сферах торговли и культуры»: уже готова «делегация»
11:22
Украинские военные начали отступать из Угледара — Forbes
23:00
Главное за день: В черте Угледара начались бои. РФ снова ударила по домам в Харькове
22:39
Уцелевших домов почти не осталось: на оккупированной Луганщине из-за масштабных лесных пожаров на 95% сгорел поселок – ОВА
22:15
Оккупированный Мариуполь не готов к отопительному сезону: жители нескольких районов могут остаться без тепла
17:41
«Верховный суд ЛНР» вынес «приговор» гражданину Украины, которого оккупанты обвинили в шпионаже за ВС РФ
15:51
Российские войска штурмуют Угледар и уничтожают город
13:14
Жители Мариуполя живут в аварийных домах: оккупанты не реагируют на жалобы
12:38
В оккупированной Горловке погиб начальник пожарной службы
23:06
Главное за день: Обстрел Краматорска и Запорожья. Пытки в оккупации
22:10
Все еще пожароопасно: на оккупированной Луганщине ежедневно горит сухая трава
21:42
«ЛНР» заключила в колонию мужчину, который против «СВО» — его обвинили в «шпионаже»
все новости
23:30
Не знают даже члены семьи: Как готовят участников украинского сопротивления в оккупации
23:05
Байден на встрече с Зеленским объявил о пакете помощи на 2,4 млрд долларов
23:00
Главное за день: Угледар под угрозой. Новый пакет помощи от США
22:30
Зеленский в Вашингтоне: План победы Украины услышали члены Конгресса США
21:45
«ЛНР» уже записала первых школьников в «сентябрята»
20:59
В Мариуполе 5 детей пострадали при взрыве снаряда, в Донецке — ранены 6 пожарных
20:00
Украина призвала правящую партию Грузии не использовать кадры с последствиями российских обстрелов для пиара
19:40
ЮНИСЕФ выделил прифронтовым школам в Украине 100 миллионов гривен на модернизацию
19:20
Удар по Краматорску: скольким людям российская армия нанесла вред
18:30
Зеленский может провести президентские выборы в 2025 году в Украине — СМИ
18:04
«ДНР»: В захваченном Украинске остались жить около 3 тысяч человек
17:24
Российская авиация сбросила авиабомбы на Харьков: под ударом оказались частные дома, есть раненые
17:10
Германия одобрила еще 400 млн евро на военную помощь Украине
16:26
Украинские воины зачищают улицы и окрестности Торецка от российских оккупантов: кадры ближних боев
16:10
Артиллерийский удар по Торецку: в ОВА рассказали о жертвах и раненых
15:59
19-летняя девушка выехала из оккупированного Донецка и получила украинский паспорт
15:54
На оккупированной Луганщине запретили розничную продажу алкоголя с 22:00 до 08:00: в некоторые дни – полностью
15:20
Эксперты ООН рассказали о пытках и насилии против украинцев в российском плену
14:47
Школьные автобусы в Белгородской области РФ будут оснащать защитой от беспилотников
14:41
Оккупанты атаковали Часов Яр: есть жертва и пострадавшие
все новости
ВИДЕО
Бои в Торецке. Фото: кадр из видео Украинские воины зачищают улицы и окрестности Торецка от российских оккупантов: кадры ближних боев
26 сентября, 16:26
Боец 72-й бригады ВСУ в Угледаре. Фото: кадр из видео «Несмотря на тяжелые штурмы – мы на месте»: в ВСУ опровергли информацию об отступлении из Угледара
26 сентября, 14:40
Экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский во время судебного заседания. Фото: Суды общей юрисдикции города Москва В оккупированном Луганске задержали экс-мэра Сочи, который поехал воевать против Украины: его подозревают в растрате
25 сентября, 23:43
Уничтожение колонны российской техники на Донецком направлении. Фото: кадр из видео Украинские войска уничтожили колонну российской техники на Донецком направлении: в ВСУ показали кадры операции
25 сентября, 22:26
Столб дыма после удара по большому складу БК россиян на Покровском направлении. Фото: кадр из видео Нацгвардия уничтожила большой склад боеприпасов россиян на Покровском направлении: кадры
25 сентября, 19:58
Россияне атакуют Покровск. Фото: прокуратура В ОВА ответили, сколько гражданских остается в Покровске, Курахово и Торецке
25 сентября, 18:19

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор