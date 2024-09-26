Байден на встрече с Зеленским объявил о пакете помощи на 2,4 млрд долларов

Президент США Джо Байден во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским объявил о новом пакете военной помощи Украине на 2,4 миллиарда долларов.



«Во-первых, прямо сейчас мы должны укрепить позиции Украины на поле боя. Именно поэтому сегодня я с гордостью объявляю о новом пакете помощи в области безопасности на сумму 2,4 миллиарда долларов. Я также поручил Пентагону выделить все оставшиеся средства, выделенные Украине на помощь в обеспечении безопасности, до конца срока, то есть до 20 января», — сказал Байден на встрече с Зеленским в Вашингтоне.



По словам президента США, это укрепит позиции Украины на будущих переговорах.



Также Джо Байден заявил, что РФ не победит в войне.



«Позвольте мне четко заявить. Россия не победит в этой войне. Россия не победит. Украина победит, и мы будем продолжать поддерживать вас на каждом шагу», — сказал Байден на встрече с Зеленским.



Байден напомнил, что ранее этим летом был запущен Ukraine Compact, в котором участвуют более 20 стран, приверженных долгосрочной безопасности Украины, а вместе с более чем 30 странами и ЕС, США выпустили совместную декларацию о поддержке восстановления и реконструкции Украины.



«Этими действиями мы даем понять, что поддерживаем Украину сейчас и в будущем», — заявил он.



Ранее мы писали, что 26 сентября США объявили о предоставлении Украине значительной оборонной помощи на общую сумму 7,9 миллиарда долларов и введении санкций против России. Ранее США выделили пакет военной помощи Украине на 375 миллионов долларов.