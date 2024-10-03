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Пропаганда для самых маленьких: Путин хочет, чтобы в детских садах тоже разговаривали «о важном»

03 октября 2024, 22:30

Пропаганда для самых маленьких: Путин хочет, чтобы в детских садах тоже разговаривали «о важном»

Российский президент Владимир Путин намекнул чиновникам, что читать детям военную пропаганду РФ нужно начинать раньше школы. Он высказался за проведение уроков патриотического воспитания под названием «Разговоры о важном» в детских садах.

По федеральному телевидению в РФ показали, как с соответствующим предложением к президенту России обратилась во время онлайн-встречи одна из финалисток конкурса «Учитель года». А Путин поддержал идею.

Он заявил, что «базовые ценности надо доводить аккуратненько до самых маленьких детей, связывая понятия Родины, страны с мамой, папой, бабушкой, дедушкой, братом или сестрой».

Напомним, в российских школах,  а также в учебных заведениях на оккупированной территории Украины с прошлого года проводят уроки «Разговоры о важном». Учащимся, в частности, рассказывают о «важности» войны с Украиной, о «враждебности» коллективного Запада. 

По подсчетам издания «Агентство», в новом году преподаватели российских школ будут тратить на пропаганду в среднем около 12% учебного времени.

На оккупированной территории Луганской области уже начали записывать школьников в военно-патриотические кружки, прославляющие Россию. 

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