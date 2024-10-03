Российский президент Владимир Путин намекнул чиновникам, что читать детям военную пропаганду РФ нужно начинать раньше школы. Он высказался за проведение уроков патриотического воспитания под названием «Разговоры о важном» в детских садах.



По федеральному телевидению в РФ показали, как с соответствующим предложением к президенту России обратилась во время онлайн-встречи одна из финалисток конкурса «Учитель года». А Путин поддержал идею.



Он заявил, что «базовые ценности надо доводить аккуратненько до самых маленьких детей, связывая понятия Родины, страны с мамой, папой, бабушкой, дедушкой, братом или сестрой».



Напомним, в российских школах, а также в учебных заведениях на оккупированной территории Украины с прошлого года проводят уроки «Разговоры о важном». Учащимся, в частности, рассказывают о «важности» войны с Украиной, о «враждебности» коллективного Запада.



По подсчетам издания «Агентство», в новом году преподаватели российских школ будут тратить на пропаганду в среднем около 12% учебного времени.

На оккупированной территории Луганской области уже начали записывать школьников в военно-патриотические кружки, прославляющие Россию.