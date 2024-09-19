Из луганских детей в оккупации решили сделать «сентябрят», «пионеров» и «тружеников»

Группировка «ЛНР» придумала еще одну идеологическую концепцию, в рамках которой хотят воспитывать молодое поколение. Вслед за милитаризацией и восхвалением «русского мира» детям в школах будут навязывать культуру коллективизма и труженичества по лекалам Советского Союза.



На оккупированной территории Луганской области ввели концепцию под названием «Луганский характер». В ее рамках детей будут посвящать в «сентябрята», «пионеры» и «труженики» согласно возрастам. Об этом заявил глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник.



Концепцию разработали члены организации «Движение первых», которая занимается распространением российской пропаганды в оккупации.



По словам Пасечника, программа «призвана воспитать в подрастающем поколении патриотизм, чувства товарищества, доброты, любви к родине». Ключевое в программе — «вхождение в состав Российской Федерации» — оккупация территорий Украины.

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