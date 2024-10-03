Пропаганда для найменших: Путін хоче, щоб у дитячих садках теж розмовляли «про важливе»

Російський президент Володимир Путін натякнув чиновникам, що читати дітям військову пропаганду РФ треба розпочинати раніше за школу. Він висловився за проведення уроків патріотичного виховання під назвою «Розмови про важливе» у дитячих садках.



На федеральному телебаченні у РФ показали, як з відповідною пропозицією до президента Росії звернулася під час онлайн-зустрічі одна з фіналісток конкурсу «Учитель року». А Путін підтримав ідею.



Він заявив, що «базові цінності треба доводити акуратно до найменших дітей, пов'язуючи поняття Батьківщини, країни з мамою, татом, бабусею, дідусем, братом чи сестрою».



Нагадаємо, у російських школах, а також у навчальних закладах на окупованій території України з минулого року проводять уроки «Розмови про важливе». Учням зокрема розповідають про «важливість» війни з Україною, про «ворожість» колективного Заходу.



За підрахунками видання «Агентство», у новому році викладачі російських шкіл витрачатимуть на пропаганду в середньому близько 12% навчального часу.

На окупованій території Луганської області вже почали записувати школярів у військово-патріотичні гуртки, які прославляють Росію.