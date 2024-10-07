Суд РФ заключил в колонию жительницу Мариуполя по обвинению в подготовке теракта

Ирина Навальная. Фото: Медиазона

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил 8 лет колонии общего режима жительнице оккупированного Мариуполя. Об этом пишет издание «Медиазона», ссылаясь на ее адвоката Ивана Бондаренко.



26-летнюю Назальную обвиняли в попытке совершить теракт и незаконном хранении взрывчатки. Прокурор запрашивал ей 14 лет заключения.



По версии гособвинения, в сентябре 2022 года Навальная собиралась устроить взрыв у здания администрации в оккупированном Мариуполе во время проведения «референдума» о вхождении в состав России оккупированных территорий Донбасса и других захваченных территорий Украины.



Обвинение утверждало, что она получила от сообщника 25 тысяч гривен на покупку велосипеда «с целью конспиративной перевозки самодельного взрывного устройства».



В суде Навальная рассказала, что в отделе полиции ее били электрошокером и избивали ногами по голове.



«Мне говорили, что знают, где живет моя мама, где живет моя бабушка. В итоге я согласилась оговорить себя, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих близких», — говорила девушка.



Адвокат девушки просил ее оправдать, потому что ключевой свидетель в суде опроверг свои показания.



«Свидетель по фамилии Китай-Гора, по показаниям которого все строилось, в суде опроверг утверждения, что он ее увидел, позвонил в дежурную часть и сообщил преступлении, что видел и опознал девушку, которую задержали. Он в суде сказал, что видел ее только когда ее задержали. От этого рушились показания еще двух свидетелей», — пояснил Бондаренко.



В Украине Ирине Навальной, по словам ее матери, присвоили статус военнопленной.

«Медиазона» рассказывала историю девушки. В мае 2022 года она вместе с матерью Александрой Скачко эвакуировалась в Украину из захваченного Мариуполя. По словам матери девушки, сотрудники ФСБ во время фильтрации издевались над ней из-за фамилии.



«Ее два часа держали около стенки с пистолетом к голове приставленным, потому что у нее фамилия Навальная», — рассказывала женщина «Настоящему времени».

В августе Навальная вернулась в оккупированный город к оставшейся там бабушке и котам. Через месяц, 27 сентября, РИА «Новости» сообщило о задержании Навальной по подозрению в подготовке теракта. Агентство тогда писало, что девушка признала вину.

Сначала Ирина Навальная попала в СИЗО Донецка. Ее бабушка Валентина Скачко ездила туда из Мариуполя, пытаясь попасть на свидание к внучке. Ей все время отказывали.