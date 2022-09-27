Оккупанты в Мариуполе задержали девушку. Она якобы хотела устроить взрыв

В оккупированном Мариуполе «полиция ДНР» задержала девушку. Ее обвиняют в том, что она якобы заложила самодельное взрывное устройство у одного из «избирательных участков».



Как сообщает «ДАН», задержанная находится в «ОБОПе».



«Она пыталась совершить теракт, сделала закладку самодельного взрывного устройства напротив административного здания, где находился избирательный участок, а затем пыталась осуществить подрыв, но была задержана силами полиции», — уверяют в «ДНР».



Там уточняют, что личность задержанной уже установлена.



Российские «РИА Новости» пишут, что задержанная «дала признательные показания». В отличие от сепаратисткого сайта «ДАН», российский ресурс сообщает что девушка «планировала заложить взрывное устройство».

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