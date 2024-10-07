Суд РФ ув'язнив у колонію мешканку Маріуполя за звинуваченням у підготовці теракту

Ірина Навальна. Фото: Медіазона

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону призначив 8 років колонії загального режиму мешканці окупованого Маріуполя. Про це пише видання «Медіазона», посилаючись на її адвоката Івана Бондаренка.



26-річну Назальну звинувачували у спробі вчинити теракт та незаконному зберігані вибухівки. Прокурор вимагав для неї 14 років ув'язнення.



За версією держобвинувачення, у вересні 2022 року Навальна збиралася влаштувати вибух біля будівлі адміністрації в окупованому Маріуполі під час проведення так званого референдуму про входження до складу Росії окупованих територій Донбасу та інших захоплених територій України.



Звинувачення стверджувало, що вона отримала від спільника 25 тисяч гривень на покупку велосипеда «з метою конспіративного перевезення саморобного вибухового пристрою».



У суді Навальна розповіла, що у відділі поліції її били електрошокером та били ногами по голові.



«Мені казали, що знають, де мешкає моя мама, де мешкає моя бабуся. У результаті я погодилася обговорити себе, щоб зберегти своє життя та життя своїх близьких», — говорила дівчина.



Адвокат дівчини просив її виправдати, бо ключовий свідок у суді спростував свої свідчення.



«Свідок на прізвище Китай-Гора, за свідченнями якого все будувалося, у суді спростував твердження, що він її побачив, зателефонував до чергової частини та повідомив злочин, що бачив та впізнав дівчину, яку затримали. Він у суді сказав, що бачив її лише коли її затримали. Від цього руйнувалися свідчення ще двох свідків», – пояснив Бондаренко.



В Україні Ірині Навальній, за словами її матері, надали статус військовополоненої.

«Медіазона» розповідала історію дівчини. У травні 2022 року вона разом із матір'ю Олександрою Скачко евакуювалася в Україну із захопленого Маріуполя. За словами матері дівчини, співробітники ФСБ під час фільтрації знущалися з неї через прізвище.



«Її дві години тримали біля стінки з пістолетом до голови приставленим, бо має прізвище Навальна», — розповідала жінка «Сьогодні».



У серпні Навальна повернулася в окуповане місто до бабусі і котів, що залишилася там. Через місяць, 27 вересня, РІА «Новини» повідомило про затримання Навальної за підозрою у підготовці теракту. Агентство тоді писало, що дівчина визнала провину.



Спочатку Ірина Навальна потрапила до СІЗО Донецька. Її бабуся Валентина Скачко їздила туди з Маріуполя, намагаючись потрапити на побачення до онуки. Їй увесь час відмовляли.