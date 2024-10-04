Полиция установила ряд военных преступников, котоыре пытают заложников в колонии Горловки

Девятеро жителей Донбасса, которые пытали украинцев на временно оккупированных территориях по указанию российских кураторов, получили подозрения от Национальной полиции Украины. Шести их руководителям ранее сообщили о подозрении в создании террористической организации и направили обвинительные акты в суд.



«Всего полицейские идентифицировали более 80 бывших работников Калининской исправительной колонии города Горловка Донецкой области, где с 2014 года по методикам и указаниям спецслужб России пытали граждан с активной украинской позицией», — сообщили в пресс-службе Нацполиции.



В этой колонии до 2022 года удерживали несогласных с режимом «ДНР», а с началом активной фазы войны туда начали свозить военнопленных. Там проводили фильтрацию и распределяли пленных по другим колониям.



«За десять лет войны через Калининскую колонию прошли тысячи пленных. Среди них — военнослужащие, полицейские, украинские активисты, волонтеры и другие гражданские граждане с активной гражданской позицией. В среднем здесь удерживали 1200–1500 граждан одновременно», — отмечают правоохранители.



Все пленные проходили так называемую «приемку», когда работники колонии выбрасывают их из конвойных автомобилей и заставляют бежать через «живой коридор» из пособников оккупантов, которые бьют их резиновыми палками, пластиковыми трубами, руками, ногами и электрошокерами. Десятки пленных теряли сознание уже на этом этапе.



После этого пленников раздевали догола и забирали все личные вещи, фотографировали, дактилоскопировали, в полной антисанитарии отбирали ДНК и кровь. Размещали в переполненные бараки с плесенью на стенах и потолке. Зимой в некоторых камерах было очень холодно, потому что не было стекла на окнах.



В течение дня пленных допрашивали с применением резиновых дубинок, наносили удары металлическими прутьями.



Потерпевшие находились в полном информационном вакууме. Все это время на пленных морально давили — говорили, что они никому не нужны и их не хотят обменивать, а Россия уже полностью захватила территорию Украины. Некоторые пленники не выдерживали издевательств и просили, чтобы их убили.



Следователи установили руководящий и личный состав Калининской исправительной колонии — обвинительные акты в отношении предыдущих руководителей уже направили в суд. Им грозит пожизненное лишение свободы.



Кроме того, проведено более 500 опознаний, экспертиз и более 200 следственных экспериментов с пострадавшими, которых вернули в Украину по обмену в разные периоды. За это время преступники сменили по несколько должностей, менялся руководящий и личный состав работников колонии, но следователи возвращались к работе с пострадавшими из более ранних обменов, собирали данные о преступниках по крохам и установили не только личные данные, но и иерархию террористической организации, что действовала на территории Калининской колонии.

Среди идентифицированных более 80 работников колонии, действующих в интересах оккупационных властей, полицейские установили причастных к пыткам, физическим и моральным издевательствам, бесчеловечному обращению с военнопленными и гражданскими заложниками Калининской колонии.

В настоящее время девяти из них уже сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 438 УК Украины: нарушение законов и обычаев войны. Материалы в отношении их преступлений будут переданы как национальному, так и Международному уголовному суду.