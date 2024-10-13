Главное за день: Ситуация в Мирнограде. Расстрел украинских военных

Общество



Российские оккупанты продолжают обстреливать Мирноград, в городе нет водоснабжения, газа и электричества. Работают несколько магазинов. Местных жителей призывают эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.



Боевые действия



По данным аналитиков DeepState, украинским военнослужащим удалось восстановить положение возле города Новогродовка Покровского района Донецкой области.



Российские военные расстреляли 9 украинских военных в Курской области РФ. По данным DeepState, россияне убили дронщиков и смежников в районе населенного пункта Зеленый Путь.



Российская армия 13 октября атаковала города Часов Яр, Лиман и Покровск, а также поселок Вишневое Донетчины. В результате ударов трое людей погибли, еще трое — получили ранения.



Армия РФ ударила по учебным и культурным заведениям, частным жилым домам и производственным помещениям одного из предприятий в Покровском районе. Трое людей получили ранения в селе Шевченко.



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