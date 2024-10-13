ВСУ восстановили положение возле Новогродовки на Донетчине — аналитики

ВСУ возобновили позиции возле Новогродовки. Фото: DeepState

Украинским военнослужащим удалось восстановить положение возле города Новогродовка Покровского района Донецкой области. Об этом передает DeepState.



«Силы обороны Украины восстановили положение возле Новогродовки Донецкой области», — говорится в сообщении.



При этом, российские оккупанты продвинулись вблизи Веселого Донецкой области и Кругляковки Харьковской области.



Аналитики сообщили, что РФ продвинулась также в Курской области, в частности, воpле Спального и Борков.



Кроме того, продолжаются тяжелые бои возле Новоивановки Курской области.



Ранее мы писали, что украинские военнослужащие контролируют примерно 40-50% территории города Торецк Донецкой области. Однако часть территории находится под оккупацией российских военных.