ВСУ восстановили положение возле Новогродовки на Донетчине — аналитики

Украинским военнослужащим удалось восстановить положение возле города Новогродовка Покровского района Донецкой области. Об этом передает DeepState.
«Силы обороны Украины восстановили положение возле Новогродовки Донецкой области», — говорится в сообщении.
При этом, российские оккупанты продвинулись вблизи Веселого Донецкой области и Кругляковки Харьковской области.
Аналитики сообщили, что РФ продвинулась также в Курской области, в частности, воpле Спального и Борков.
Кроме того, продолжаются тяжелые бои возле Новоивановки Курской области.
Ранее мы писали, что украинские военнослужащие контролируют примерно 40-50% территории города Торецк Донецкой области. Однако часть территории находится под оккупацией российских военных.
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