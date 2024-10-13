В селе Шевченко Покровской громады пострадали трое человек при обстреле

В Покровской громаде Донецкой области 12 октября прозвучало несколько мощных взрывов. Армия РФ попала по учебным заведениям, культуре, частным жилым домам и производственным помещениям одного из предприятий. В результате атак трое людей получили ранения в селе Шевченко. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



«В 17:00 в результате обстрела повреждены 2 производственных помещения на территории одного из предприятий. Информация о пострадавших устанавливается», — говорится в сообщении.



Кроме того, под ударом врага оказалось село Шевченко. Россияне повредили учебное заведение, учреждение культуры и три частных домохозяйства. Ранены 3 местных жителей, которые получили незначительные телесные повреждения и отказались от госпитализации.



За прошедшие сутки в результате обстрела горело складское помещение в частном секторе Покровска на площади 100 кв.м и трава вблизи центрального рынка площадью в 500 кв.м.



Ранее мы писали, что российские военные за 12 октября обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак есть повреждения и пострадавшие.