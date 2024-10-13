Головне за день: Ситуація у Мирнограді. Розстріл українських військових

Суспільство



Російські окупанти продовжують обстрілювати Мирноград, у місті немає водопостачання, газу та електрики. Працюють кілька магазинів. Місцевих жителів закликають евакуюватися до безпечніших регіонів України.



Бойові дії



За даними аналітиків DeepState, українським військовослужбовцям вдалося поновити становище біля міста Новогродівка Покровського району Донецької області.



Російські військові розстріляли 9 українських військових у Курській області РФ. За даними DeepState, росіяни вбили дронників та суміжників у районі населеного пункту Зелений Шлях.



Російська армія 13 жовтня атакувала міста Часів Яр, Лиман та Покровськ, а також селище Вишневе Донеччини. Внаслідок ударів троє людей загинули, ще троє отримали поранення.



Армія РФ вдарила по навчальних та культурних закладах, приватних житлових будинках та виробничих приміщень одного з підприємств у Покровському районі. Троє людей отримали поранення у селі Шевченко.



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